Kutinski White Shark na Infogameru predstavio svoju viziju za gejming periferiju i ekologiju

Tvrtka Šmit Electronic sa svojim brendom White Shark na Reboot Infogameru izrazila je podršku industriji videoigara i opreme za gejming te brizi za okoliš, zaštitu prirode i društveno odgovorne projekte.

Prvog dana sajma na konferenciji za medije predstavili su novosti u poslovanju, novu paletu proizvoda za gejming te projekte financijske podrške zaštiti morskih pasa i okoliša, stipendiranja učenika i studenata u game developmentu, kao i edukaciji o sigurnosti, tj. o opasnostima interneta i društvenih mreža, ali i o odgovornom influencanju.

White Shark je kao distributer računalne i opreme za gejming, uz pažljivo odabran portfolio proizvoda i dobru distribuciju u gotovo cijeloj Europi, s preko 50 influencera prošle godine postao idejni začetnik i sponzor mnogih društveno odgovornih projekata, što je potvrdio i organizacijom nekoliko panel rasprava u sklopu ovogodišnjeg Infogamera o temama od šireg društvenog značenja.

Jedna od njih bila je 'Brinimo jedni o drugima', što je samo jedan od projekata na kojima radi White Shark u sklopu inicijative 'Let's care about each other', a na su Infogameru obznanili i donaciju od 100.000 dolara za zaštitu morskih pasa i njihovog okoliša. Kako se brend zove White Shark, zaštita morskih pasa bila je, kažu iz kompanije, sasvim logična, osobito uzimajući u obzir činjenicu da je već 70 posto od 66 vrsta koje žive u Mediteranu ugroženo te da čovjek godišnje ubije oko 100 milijuna morskih pasa.