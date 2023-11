Vratio se Reboot Infogamer: Evo što vas čeka na Zagrebačkom velesajmu

Ovogodišnje izdanje najutjecajnijeg gaming eventa u regiji i jednog od najvećih gaming sajmova na svijetu, traje 9. do 12. studenog (svaki dan od 10:00 do 20:00 sati), okupljajući više od 90 izlagača – uključujući najveće svjetske izdavače i hardverske brendove.

Sajam se službeno otvorio u 11:00 sati uz prikladni giveaway, a organizatori su naglasili da se za sve posjete većih grupa poput škola i fakulteta može ostvariti popust na ulaznicu. Najveća posjećenost očekuje se tijekom subote i nedjelje.

Posjetitelje u paviljonu 8A čekaju giganti kao što su Ubisoft, Warner Bros., Nintendo, Capcom. Na njihovim će izlagačkim prostorima zainteresirani moći zaigrati najaktualnije naslove iz njihovih kataloga.

Predstavljeni će biti remake Ubisoftove igre Prince of Persia: The Sands of Time, Croteamova nova igra The Talos Principle 2, a nove naslove predstavit će i indie izdavači Devolver Digital i Raw Fury. U VR zoni posjetitelji će moći isprobati Meta Quest 3.