Kupovali ste online i vaši podaci našli su se u ukradenoj bazi? Pitali smo MUP što vam je činiti

Unatoč mjerama sigurnosti koje se poduzimaju, sve više slušamo o 'curenju' osobnih podataka, o čemu svjedoči i slučaj naše čitateljice. Što učiniti ako se i vi nađete među oštećenima te ima li sličnih 'podviga' i u Hrvatskoj, otkrili su za tportal iz Ministarstva unutarnjih poslova

Kako je došlo do ovoga i možete li se zaštititi nakon što se nađete u ovakvoj situaciji, pitali smo Ministarstvo unutarnjih poslova koje posljednjih dana niže upozorenja upravo za prevare u kojima su meta korisnički podaci.

'Unatoč mjerama sigurnosti koje poduzimaju sami korisnici te pružatelji internetskih usluga, povremeno dolazi do takozvanog 'curenja' podataka na strani samih pružatelja usluga, zbog čega izravno trpe korisnici internetskih usluga. Ukoliko do navedenog dođe u Hrvatskoj, pružatelji usluga dužni su izvijestiti korisnike, svog regulatora, Agenciju za zaštitu osobnih podataka, a ukoliko je do navedenog došlo izvršenjem kaznenog djela, dužni su izvijestiti i policiju', kazali su iz MUP-a za tportal.

Građani mogu provjeriti je li njihova e-mail adresa javno, bez njihovog znanja i pristanka, objavljena kao posljedica 'curenja' podataka na ovoj adresi.

Kako nam otkrivaju iz MUP-a, prošle godine provedeno je kriminalističko istraživanje u kojem je utvrđeno da je hrvatski državljanin metodom e-mail harvestinga neovlašteno prikupljao podatke o adresama e-pošte hrvatskih državljana te im slao reklame (spam) i na taj način zarađivao od davatelja reklama.

Savjeti policije

Kako smo već pisali, upravo ovoga tjedna obilježen je i Europski dan zaštite osobnih podataka s ciljem podizanja svijesti o važnosti i načinima zaštite osobnih podataka.

Policija je pozvala građane da osobnim podacima postupaju s osobitom pažnjom, odgovorno i savjesno te da ih ne ustupaju nepoznatim osobama, naročito ne putem interneta.

Građanima savjetuju da osobne dokumente i podatke ne daju nikome prije nego što se uvjere da se radi o službenoj ili nadležnoj osobi, primjerice djelatnicima plinare, HEP-a, dimnjačarima, policajcima.