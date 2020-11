Ukradeni su korisnički podaci iz Hrvatske, ovako možete provjeriti gdje je nastao problem

U jednom od najvećih slučajeva curenja podataka u povijesti više od 23.000 baza podataka postalo je javno dostupno, a CARNET-ov Nacionalni CERT analizom je utvrdio kako je u bazi više od 47.000 korisničkih računa čija vršna domena završava na .hr, priopćio je u utorak MUP

Svoje korisničke podatke, po uputama MUP-a, možete provjeriti OVDJE. Potrebno je upisati mail adresu koju ste koristili pri nekoj registraciji, a ukoliko je na popisu ukradenih, detalje o tome možete pronaći niže na stranici.

'Ako vide da je njihova mail adresa navedena, to ne znači da je kompromitiran račun za tu mail adresu već da je kompromitiran neki račun za koji su koristili kod registracije tu adresu. Nužno je da u tom slučaju vide gdje su sve koristili tu adresu i lozinku i da što hitnije promjene lozinku kako se nitko ne bi mogao ulogirati sa tim podacima', dao je savjet građanima pomoćnik ravnatelja za Nacionalni CERT Tomislav Štivojević u Dnevniku HRT-a.

Stranica Have I Been Pwned donosi i popis najvećih krađa podataka, kao i one najrecentnije.