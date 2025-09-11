Kristina Laco: 'Povjerenje u kriznim situacijama gradi se isključivo istinom'

Poslovne transformacije više nisu iznimka nego pravilo, no tek svaka četvrta završava uspješno, pokazuje Indeks spremnosti za transformaciju 2025., istraživanje koje je PROI Worldwide proveo među više od 650 lidera iz 30 zemalja. Glavni razlog za neuspjeh leži u komunikaciji te tek 26 posto tvrtki učinkovito komunicira tijekom velikih promjena, a ostale riskiraju gubitak povjerenja, kašnjenja i propuštene prilike

Bez jasne i dosljedne komunikacije i najbolje osmišljene promjene mogu pasti u vodu, pokazuje spomenuto istraživanje. Samo jedan od četiri lidera smatra da njegova organizacija učinkovito komunicira u procesu transformacije, a svaka treća promjena kreće bez ikakve komunikacijske strategije.

Povjerenje zaposlenika i dionika pokazalo se ključnim faktorom uspjeha, a ono najčešće strada zbog loše ili nedosljedne komunikacije. Posebno ranjiva točka su menadžeri srednje razine – njih 75 posto top menadžera smatra učinkovitima, a s time se slaže tek polovica stručnjaka za komunikacije. 'Uloga srednjeg menadžmenta u procesima transformacije iznimno je važna, a često se previdi. Ako njima promjene nisu jasno prezentirane, cijeli projekt gubi snagu', upozorila je Violeta Colić, direktorica Komunikacijskog ureda Colić, Laco i partneri.

Lideri kao komunikatori promjena Na rezultate istraživanja u razgovoru za tportal osvrnula se Kristina Laco, direktorica Komunikacijskog ureda Colić, Laco i partneri. Iako svi znaju da je komunikacija ključna, u praksi se često zanemaruje i završava u kategoriji 'lako ćemo'. Menadžeri se, kaže Laco, obično fokusiraju na krajnje rezultate i provedbu, a s radom na komunikaciji kreću tek kada je sve drugo gotovo. Tada zna biti prekasno jer informacije, često i one netočne, već izlaze u javnost. 'Dobra komunikacijska strategija u transformaciji ima četiri glavna sastojka: jasnu naraciju o tome 'zašto se mijenjamo' i 'što promjena znači za mene', pregled ključnih dionika, plan kanala i alata prilagođenih svakodnevici zaposlenika te sustav povratnih informacija temeljem kojih se prilagođava komunikacija', istaknula je. Istraživanje potvrđuje središnju ulogu lidera, a Laco napominje da pravi lider ne komunicira frazama, već 'govori jasno, ljudski i pravovremeno, čak i kada nema sve odgovore'. Podsjetila je na primjer Agrokora, u kojem je, kako kaže, izostanak komunikacije doprinio kaosu i urušavanju povjerenja.