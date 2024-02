Krenuli iz sobe u studentskom domu i postali behemot društvenih mreža: Kako je nastao Facebook

Sve je počelo 2003. pomalo kontroverznom web stranicom Facemash, koju je tada 18-godišnji Mark Zuckerberg kreirao u svojoj sobi u studentskom domu na Sveučilištu Harvard. Hakirao je bazu podataka studenata Harvarda da bi stvorio igru ​​'Hot or Not', u kojoj studenti mogu ocjenjivati ​​kolege na temelju njihova izgleda. Iako to nije prošlo baš slavno, stranica je bila popularna, što je Zuckerberga potaknulo na razmišljanje o nečemu sličnom.

Godinu kasnije, 4. veljače 2004., on, Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin, Andrew McCollum i Chris Hughes kreirali su thefacebook.com. Radili su na online mreži čiji je cilj bio povezivanje studenata tog prestižnog američkog sveučilišta. Malo tko je tada znao da će upravo ona promijeniti svijet.

Facebook je na početku bio mreža namijenjena studentima Harvarda, no nakon početnog uspjeha proširila se na druga sveučilišta, kao što su Yale i Stanford, prije nego što je 2006. postala dostupna svima. Te godine stvoren je i The Wall, odnosno Zid (kasnije, 2011., zamijenjen Timelineom koji kronološkim redom prikazuje svako korisnikovo ažuriranje) na profilima korisnika, na kojem su prijatelji jedni drugima mogli ostavljati poruke, uz popularnu opciju koje se mnogi možda još sjećaju - bockanje. U samo godinu dana Facebook je prešao milijun aktivnih korisnika.