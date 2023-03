Korporativni ratovi: Sony brine zbog Call of Dutyja na PlayStationu

Obje kompanije se godinama bore za Call of Duty uvodeći ekskluzivan sadržaj poput skinova, dodataka i 'bonus paketa' kojima igrače žele navući da kupe igru upravo na njihovoj platformi

Sony je izrazio zabrinutost oko Microsoftove potencijalne kupnje Activision Blizzarda, naglasivši strahove oko budućnosti Activisionove franšize Call of Duty. U najnovijim dokumentima dostavljenim engleskom Competition and Markets Authorityju (CMA) - autoritetu za konkurentnost i tržišta, japanska kompanija navodi da vjeruje kako će Microsoft podići cijenu Call of Dutyja, učiniti ga dostupnim samo na Games Passu ili ga strateški ili slučajno degradirati kako bi radio slabije na PlayStationu. Sony navodi hipotetsku situaciju u kojoj bi Microsoft mogao na PlayStationu izbaciti verziju Call of Dutyja koja na finalnoj verziji dolazi sa bugovima i greškama.

Sony je ostao dvosmislen oko pitanja hoće li se raditi o namjernoj šteti ili 'radi najbolje na Xboxu' scenariju gdje Microsoft usko poveže Call of Duty kako bi ga učinio učinkovitijim i igrivijim na svojim platformama. Šire govoreći, Sony brine da bi Microsoft mogao strateški sabotirati Call of Duty za PlayStation na više načina 'degradacijom kakvoće i performansi Call of Dutyja na PlayStationu u odnosu na Xbox'; 'degradiranjem Call of Dutyja da zaobilazi značajke specifične za PlayStation (poput bolje haptike kontrolera) ili 'restrikcije, degradacije ili manjka investicije u igru za više igrača na PlayStation platformi'.

Sonyjeva zabrinutost oko Microsoftove prilagodbe Call of Dutyja Xbox platformi ili ignoriranja Sonyjevih novih hardverskih značajki. Obje kompanije se godinama bore za Call of Duty uvodeći eskluzivan sadržaj poput skinova, dodataka i 'bonus paketa' kojima igrače žele navući da kupe igru upravo na njihovoj platformi.

Doduše, nepoznato je bi li Microsoft uopće pokušao sabotirati Call of Duty na Playstationu ostavljanjem brojnih neispravljenih bugova. Premda bi takav potez utjecao na ugled Sonyjeve konzole, puno bi vjerojatnije uzrokovao burnu reakciju korisnika. Stvarnost bi, piše Verge, mogla biti puno suptilnija - Microsoft i Activision bi s vremenom mogli početi prvo rješavati bugove u verziji za Windowse ili Xbox zato jer su proizvođači bolje upoznati s platformom i potencijalnim ispravcima koji bi prvo došli na Xbox.