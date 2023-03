Meta je nadogradila Reelse na Facebooku, uskoro uvode još kreativnih opcija

Reelsi na posustajućoj Metinoj društvenoj mreži od sad će moći trajati dulje. Korisnici dobijaju opciju objave videa do 90 sekundi

Meta je objavila da će Reelsi na Facebooku trajati do 90 sekundi, kao i nove kreativne alate za njihovu izradu. Kratki videi napravljeni za konkuriranje TikToku do sad su bili ograničeni na 60 sekundi, no nakon što je kineska mreža ušla u YouTubeov teritorij s videima koji traju do 10 minuta, Facebook je odlučio napraviti svoj potez.