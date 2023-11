Komercijalni zrakoplov za letove u orbitu sprema se za prvi testni let

Svemirski avion će tijekom idućih tjedana stići do NASA-inog poligona u Ohiju. Agencija će vozilo, koje je nazvano Tenacity, testirati između jednog i tri mjeseca. Prema Ars Technici , NASA će provesti vibracijska, akustična i temperaturna ispitivanja kako bi osigurala da Tenacity može preživjeti teške uvjete lansiranja rakete. NASA-ini inženjeri, zajedno s timovima vlade i izvođača, provode testove kako bi provjerili je li letjelica sigurna za prilazak ISS-u.

NASA će uskoro početi testirati vozilo koje naziva prvim komercijalnim svemirskim zrakoplovom sposobnim za orbitalni let. Agencija ga planira koristiti za opskrbu Međunarodne svemirske postaje, a trenutno se spremaju preuzeti prvu letjelicu. Riječ je, naime, o modelu Dream Chaser američke kompanije Sierra Space - potencijalnoj alternativi SpaceX-ovim letjelicama.

Ako sve pođe po planu, Tenacity bi trebao napraviti svoje prvo putovanje u svemir u travnju, i to na drugom letu rakete Vulcan United Launch Alliancea. Raketa tek treba obaviti svoj prvi testni let koji se trenutno očekuje u prosincu. Međutim, s obzirom na to kako stvari idu sa svemirskim letovima, kašnjenja su uvijek moguća.

Svemirski avion ima sklopiva krila koja mu omogućuju da stane unutar spremnika rakete. U svojoj prvoj misiji, Tenacity bi trebao ostati na ISS-u 45 dana. Nakon toga, vratit će se na Zemlju na stazu za slijetanje svemirskih brodova u Svemirskom centru Kennedy na Floridi, umjesto da padne u ocean kao što to čine mnoge letjelice.

Sierra kaže da je letjelica sposobna sletjeti na bilo koju kompatibilnu komercijalnu pistu.

'Uranjanje u ocean je užasno', rekao je izvršni direktor Sierra Space Tom Vice za Ars Technicu. 'Slijetanje na pistu je , s druge strane, stvarno lijepo.' Tvrtka tvrdi da Dream Chaser može vratiti teret na Zemlju brzinom ispod 1,5 G, što je važno za zaštitu osjetljivih tereta. Svemirski avion će biti sposoban ponijeti do 5443 kg tereta na ISS i vratiti do oko 1800 kg tereta. Sierra planira da njezina flota Dream Chasera na kraju bude sposobna odvesti ljude do niže Zemljine orbite.