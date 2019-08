Koji li je bolji: Samsung Galaxy Note10+ ili Galaxy S10+

Premda se radi o dva uređaja koji su izašli u različitim vremenskim razdobljima, glavni fokus i ovog će puta biti performase ono najbitnije pitanje - koliko dobijamo za svoj novac

Ako ste ljubitelj Android operativnog sustava, a jako vam se sviđaju prostrani ekrani zaobljenih rubova, vjerojatno već neko vrijeme gledate u Samsungove perjanice (ili ste već vlasnik jedne od njih). Dva najbolja telefona u njihovoj ponudi, Samsung Galaxy Note10+ i Samsung Galaxy S10+ , definitivno spadaju u dobar izbor ako kupujete nov uređaj - no pitanje je kojeg izabrati.

Što se baterije tiče, Note10+ dolazi sa nešto jačom - 4300 mAh, no to je uglavnom uzrokovano većim ekranom koji troši više struje. S10+ dolazi sa baterijom od 4100 mAh, što možda izgleda manje, no u praksi je više-manje isto. Prema testiranju objavljenom na Digital Trendsima, S10+ čak traje dulje od Notea - makar se radi o svega 10 minuta razlike. Razlog zbog kojeg je Note S10+ bolji od S10+ je brzi punjač - Galaxy Note stiže s punjačem od 25 W, dok se uz Galaxy S10+ dobija onaj od 15 W. Oba se daju puniti bežično te mogu puniti druge uređaje poput Galaxy Budsa.