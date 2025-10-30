Kina je odobrila prijenos vlasništva TikToka

„Finalizirali smo sporazum o TikToku u Kuala Lumpuru u smislu dobivanja kineskog odobrenja i očekujem da će se to nastaviti u nadolazećim tjednima i mjesecima te da ćemo konačno imati rješenje za to“, rekao je Bessent za Fox Business Network nakon susreta američkog predsjednika Donalda Trumpa s kineskim čelnikom Xijem Jinpingom.

Kinesko ministarstvo trgovine priopćilo je ranije u četvrtak da će Kina propisno riješiti probleme glede TikToka sa SAD-om.

TikTok, u vlasništvu kineske tvrtke ByteDance, nije se o ovome još oglasio.