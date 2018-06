Kako se riješiti datoteka koje odbijaju biti obrisane? Evo načina!

Ponekad ćete na PC-ju naći datoteku koja kao da ne želi biti obrisana. To vam može pojesti puno živaca. Evo pet načina kako se možete pokušati riješiti te napasti

Zašto se to događa? Pa, razloga i uzroka može biti više. No, o čemu se god radilo jasno je kako vam to može pojesti puno živaca. Evo pet načina kako se možete pokušati riješiti te napasti.