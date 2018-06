Kako izbjeći nadogradnju za Windows 10 u nezgodno vrijeme?

Softverska nadogradnja Microsoftovog operativnog sustava može vas zaskočiti u nezgodnom trenutku. Recimo, dok se pripremate za važnu prezentaciju ili pokušavate posao dovršiti u roku. Evo kako to spriječiti

Dok to radite, pokrenite aplikaciju Settings, kliknite na Update & Security i provjerite ima li nadogradnji koje čekaju na preuzimanje i instalaciju. Ako ih ima, možete ih ili odmah instalirati ili kliknuti na Advanced options pa odabrati vrijeme i datum kad želite da to bude obavljeno. Ako ih nema, kliknite na dugme Check for updates kako bi provjerili čekaju li negdje na Microsoftovim poslužiteljima.

Nakon što ste ih instalirali, provjerite još jednom jer bi ih moglo biti još. Posebnu pozornost obratite na stanje nakon drugog utorka u mjesecu. U Microsoftu Patch Tuesday koriste za objavu sigurnosnih nadogradnji koje su posebno važne.

Microsoft nadograđuje gotovo 700 milijuna računala koja koriste Windows 10. Pritom ne obuhvaća sve odjednom. Stoga ako provjeravate ima li nadogradnji možete biti prvi u redu koji će ih preuzeti i instalirati.

Ukoliko neka nadogradnja čeka na ponovno pokretanje računala, aplikacija Settings nudi dvije mogućnosti: Restart now i Schedule the restart. Ako vam ne odgovara restart računala baš u tom trenutku, odaberite opciju Schedule the restart i odredite kad će se računalo idući put ponovno pokrenuti. Možete to odgoditi za do šest dana.

Na istom zaslonu aplikacije Settings kliknite i na Advanced options, pa odaberite zadnju opciju We’ll show a reminder when we’re going to restart kako bi vas Windows upozorili kad dođe vrijeme za restart. To će vam omogućiti novu odgodu ako vam ponovno pokretanje računala u tom trenutku ne odgovara.

Koristite li stolno računalo, trebali biste dobiti obavijest Heads up kad se vrijeme za restart računala približi. Možete odabrati ili Restart now da to obavite odmah ili View settings kako biste odabrali vrijeme i datum koji vam više odgovara.