Kako radi WC u avionu na 12.000 metara pri brzini od 800 km/h?

Jamco, japanska tvrtka koja trenutno ima 50 posto udjela na tržištu zrakoplovnih toaleta, već je pomaknula granice izgradnjom bidea za osam zrakoplovnih kompanija, uključujući JAL, Al Nippon Airways i Oman Air. Također su prvi uveli higijenske beskontaktne ispirače i slavine u Boeingu 787.

Plavi led nije samo nešto čemu se treba čuditi na Antarktiku; to je također naziv za slučajno ispuštanje otpadnih voda iz aviona. Oni nikada nisu namjerno izbacivali otpad iz WC-a u atmosferu, čak ni prije ovog izuma, kaže Jones. Ali ako dođe do curenja u ispusnoj cijevi, budući da su srednje temperature zraka znatno ispod nule, sva tekućina koja izlazi automatski se smrzava.

'Došao bi do točke kada bi postao pretežak da bi se zalijepio za servisnu ploču WC-a, pa bi ispao i to je bio plavi led', kaže. To se češće događalo do 1980-ih, kada je uveden zakon o zabrani polijetanja s bilo kakvom curenjem u sustavu zahoda u zrakoplovu.

Nesreće se i dalje događaju, pa je tako 2021. stanovnik u blizini londonske zračne luke Heathrow bio 'pošprican' izmetom. Što je još gore, nije čak bio smrznut jer je avion bio blizu tla i nije bio na niskim temperaturama. Srećom, to je rijetka pojava. Međutim zahodi se relativno često blokiraju.

'To je samo malena cijev, a ljudi odlažu stvari poput pelena – vidio sam kako se spuštaju pribor za jelo i limenke bezalkoholnih pića – fascinirani su da time vide hoće li se spustiti ili ne', kaže Jones, koji je radio kao inženjer u British Airwaysu i vidio neke začepljene zahode. Ali ono što se čini kao bezopasan eksperiment može završiti odgodom leta.

Priprema hrane složen je proces

Svi kritiziramo hranu u avionu, ali kao što njen ljubitelj Nik Sennhauser kaže: 'Morate uzeti u obzir to da se nalazite u metalnoj cijevi na 12 tisuća metara i katapultirate se kroz zrak, a stjuardesa zagrijava obrok u pećnici.'

Priprema hrane za posluživanje u zrakoplovu složen je proces sa strogim higijenskim propisima kojih se treba pridržavati.