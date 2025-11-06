Tisuće ljudi u Vukovaru: Započeo ispraćaj Jean-Michela Nicoliera, stigli Thompson i Dalić

Na ispraćaju se očekuju tisuće ljudi, a kao što je tportal pisao, iz Vlade će na ispraćaju biti potpredsjednici Vlade i ministri branitelja i obrane Tomo Medved i Ivan Anušić, kao i ministar poljoprivrede David Vlajčić.
Lyliane Fournier, majka Jean-Michela Nicoliera izrazila je želju da sprovod protekne dostojanstveno. Za dolazak na pokop Jean-Michela Nicoliera mnoga mjesta i gradovi za svoje su sugrađane organizirali autobuse, a Hrvatske željeznice omogućile su besplatan prijevoz vlakom u Vukovar i iz njega.
Podsjetimo, Nicolierovi posmrtni ostaci pronađeni su 29. listopada u grobnici na Ovčari, stotinjak metara od hangara u kojem je 1991. bio zatočen zajedno s brojnim drugim hrvatskim braniteljima.
Jean-Michel Nicolier (1966.-1991.) francuski dragovoljac i hrvatski branitelj u Domovinskom ratu, došao je u ljeto 1991. u Hrvatsku i aktivno se uključio u obranu od velikosrpske agresije. U Vukovaru je kao pripadnik HOS-a sudjelovao u obrani gradske četvrti Sajmišta. Ranjen je 9. studenoga 1991. i prevezen u vukovarsku bolnicu. Nakon okupacije Vukovara i ulaska JNA i srpskih paravojnih postrojba u bolnicu, Nicolier je odveden zajedno s ostalim hrvatskim ranjenicima, braniteljima, bolesnicima, medicinskim osobljem i civilima te je u noći s 20. na 21. studenoga 1991. pogubljen na Ovčari.
-
13:35
Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved obratio se okupljenima tijekom posljednjeg ispraćaja Jean-Michela Nicoliera na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru.
'Poštovana obitelji Jean-Michela Nicoliera, draga Majko Lyliane, brate Paul, cijenjeni hrvatski branitelji, tužni skupe. Stojimo u tišini i s dubokim poštovanjem pred čovjekom čije je ime utkano u same temelje hrvatske slobode. Pred Jean Michelom Nicolijevom, vitezom Domovinskog rata, čovjekom koji je iz ljubavi prema istini i slobodi, ljubavi prema Hrvatskoj, dao najvrijednije što je imao - svoj život', rekao je Medved.
'Dragi Jean-Michel, tvoja žrtva nas obvezuje. Tvoj lik i tvoje ime ostat će u svakom hrvatskom domu. U svakom srcu koje zna da nam sloboda nije darovana. Da je ta sloboda izborena žrtvom i plaćena krvlju najbolji. Hrvatska ti kaže hvala za tvoju žrtvu, za tvoju vjeru u čovjeka. Za tvoje srce koje je kucalo za Domovinu koja ti nije bila rođena, ali ti je postala sveta. Hrvatskoj si dao svoje srce i svoj život. Tvoje ime bit će zapisano u našoj povijesti. Ostat će u našim srcima. Hrvatska te nikada neće zaboraviti. Dragi Jean-Michel, neka ti je laka hrvatska zemlja, počivaj u miru, vječna ti hvala i slava', zaključio je.
-
13:15
Ratni prijatelj i suborac Jean-Michela Nicoliera, Damir Markuš, prisjetio se u razgovoru za HRT ratnih dana u Vukovaru i trenutaka kada je upoznao francuskog dragovoljca koji je odlučio stati u obranu Hrvatske.
'U tim teškim trenucima ljeta 1991. svi su bili protiv Hrvatske, a onda dolazi jedan "ludi" Francuz da pomogne. Moram priznati da mi je to tada zvučalo nevjerojatno, ali kroz bitke i obranu Vukovara vidio sam da je to bio sasvim normalan čovjek', rekao je Markuš.
Prisjetio se i da je u početku sumnjao u njegove namjere.
'Mislio sam da je špijun jer su Engleska i Francuska politika tada bile protiv Hrvatske. Bio je embargo na oružje, situacija je bila teška. No, pokazalo se da je to bio iskren čovjek i veliki prijatelj Hrvatske. Ne samo on – bilo je više od sto Francuza, stotinu Engleza, Slovenaca koji su stali na našu stranu. Ali Jean je među svima njima postao simbol žrtve', istaknuo je.
-
13:10
Počeo je ispraćaj Jean-Michel Nicoliera. Obred predvodi fra Dragutin Bedeničić.
-
13:03
Ministarstvo hrvatskih branitelja nastavit će s intenzivnim traganjima za nestalima iz Domovinskog rata, ulagati u opremu i stručne kadrove te jačati međuresornu suradnju državnih tijela, rekao je ministar branitelja Tomo Medved.
No, naglasio je, suradnja Srbije u pronalasku nestalih i dalje u potpunosti izostaje.
'Zato danas još jednom upućujem poziv Srbiji i svima koji imaju bilo kakva saznanja da ih s povjerenjem podijele s Ministarstvom hrvatskih branitelja i nadležnim institucijama u Republici Hrvatskoj', poručio je potpredsjednik Vlade RH Medved.
-
12:52
Lijes s posmrtnim ostacima Jean-Michel Nicoliera ispred mrtvačnice iznijet će pripadnici Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga, uz izvođenje duhovne pjesme "Oči u oči" u izvedbi klape Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj. Vjerski obred predvodit će fra Dragutin Bedeničić, prijatelj obitelji, a u prigodnim obraćanjima očekuje se govor potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, koji će zahvaliti obitelji Nicolier na golemoj žrtvi njihova sina, javlja HRT.
Nakon svečanog oproštaja i molitve, pogrebna će povorka s državnim i vojnim počastima krenuti prema mjestu njegova posljednjeg počinka. Počasni vod ispalit će plotune u njegovu čast, a hrvatska zastava s lijesa bit će predana njegovoj majci Lyliane Fournier. Uz melodiju pjesme "Rajska djevo, kraljice Hrvata" završit će današnji oproštaj.
-
12:34
Na sahranu su stigli pjevač Marko Perković Thompson, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić i ministar obrane Ivan Anušić, javlja 24 sata.
Prije sahrane Jean Michela Nicoliera, zajedno su otišli na grob Zadre i Marka Babića na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru.
-
12:03
Nicolierova majka Lyliane Fournier zamolila je sve da ne kupuju cvijeće i svijeće, već da novac doniraju Udruzi sveti Bono koja pri vukovarskoj Župi svetih Filipa i Jakova pomaže starijima i nemoćnima, javlja RTL.
-
11:54
'Nije rođen u Hrvatskoj, ali svoje srce i svoj život joj je podario. Iako je imao mogućnosti napustiti opkoljeni grad, ostao je ovdje do posljednjeg trenutka. Brutalno mučen i ubijen na Ovčari', rekao je u Vukovaru, prenosi N1, ministar branitelja Tomo Medved.
'Opraštamo se od njega sa zahvalom za sve što je učinio za Hrvatsku. U kolektivnom pamćenju zauvijek će ostati činjenica da je čovjek iz lagodnog i sigurnog života u Francuskoj došao u Hrvatsku i braneći je podario joj život', rekao je ministar. 'Zahvalni smo Jean-Michelu i svim hrvatskim braniteljima.'
-
11:54
Na Memorijalnom groblju otvorena knjiga žalosti za Jean-Michela, javlja RTL.
-
11:52
U Vukovar bi prema procjenama nadležnih institucija moglo stići oko 20 tisuća ljudi, kako bi posljednji put pozdravili Jean-Michela Nicoliera. To je, kako ističu mnogi, snažan izraz poštovanja prema njegovoj žrtvi i hrabrosti, javlja HRT.