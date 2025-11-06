Tisuće ljudi u Vukovaru: Započeo ispraćaj Jean-Michela Nicoliera, stigli Thompson i Dalić

Na ispraćaju se očekuju tisuće ljudi, a kao što je tportal pisao, iz Vlade će na ispraćaju biti potpredsjednici Vlade i ministri branitelja i obrane Tomo Medved i Ivan Anušić, kao i ministar poljoprivrede David Vlajčić.

Lyliane Fournier, majka Jean-Michela Nicoliera izrazila je želju da sprovod protekne dostojanstveno. Za dolazak na pokop Jean-Michela Nicoliera mnoga mjesta i gradovi za svoje su sugrađane organizirali autobuse, a Hrvatske željeznice omogućile su besplatan prijevoz vlakom u Vukovar i iz njega.