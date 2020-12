Kako promijeniti email adresu za postojeći Microsoft račun? Ništa lakše

Koristite Microsoft račun za prijavu u Windows 10 ali želite promijeniti email adresu? Ne brinite - postoji način i pokazat ćemo vam kako to možete napraviti

Windows 10 korisnicima pruža opciju prijave pomoću lokalnog profila dok ih u isto vrijeme nagovara da se prijave na onaj iz Microsofta. Prijava na Microsoft račun ima hrpu beneficija poput sinkronizacije postavki na nekoliko računala i lakši dolazak do lozinke ako ju, stjecajem okolnosti, zaboravite.

Ako koristite Microsoft račun za prijavu u Windowse 10, računalo će vas tražiti email adresu koju ćete s tim profilom povezati. Ako u nekom trenutku odlučite mijenjati tu email adresu, za to postoji opcija i pokazat ćemo vam kako to možete napraviti.

Kako promijeniti email za Microsoftov račun?

Za početak ćete morati otvoriti stranicu vašeg Microsoft računa. To možete napraviti odlaskom u Settings > Accounts > Your info i klikom na Manage my Microsoft account. Ako vam se to ne da, samo otiđite na account.microsoft.com u pregledniku i tamo se prijavite. Tamo pritisnite na Your Info i birajte stavku Manage how you sign in to Microsoft. Možda ćete nakon ovoga morati opet upisati lozinku, pošto se radi o prilično osjetljivim informacijama, pojašnjava Makeuseof.

U izborniku ćete moći vidjeti svoju glavnu email adresu, kao i sve alias profile. Alias Account je druga email adresa ili telefonski broj koji koristite za prijavu na vaš Microsoft račun. Ako nemate alternativne adrese kojima možete zamijeniti glavnu, birajte Add email i to će vam biti omogućeno.