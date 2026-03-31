Kako Izrael lovi i eliminira iranske čelnike? Tajna AI platforma promijenila je pravila igre

Izrael je u ratu protiv Irana preuzeo jednu od najosjetljivijih i najkontroverznijih zadaća – sustavno lociranje i eliminaciju ključnih ljudi režima. Prema navodima izraelskih sigurnosnih dužnosnika, riječ je o operaciji koja se oslanja na desetljećima građenu obavještajnu infrastrukturu, ali i na novu generaciju tehnologije – sofisticirane AI sustave koji analiziraju goleme količine podataka i pretvaraju ih u precizne operativne odluke

Još u ranoj fazi planiranja rata, tijekom konzultacija između izraelskih i američkih vojnih zapovjednika, odlučeno je kako će Izrael preuzeti operacije usmjerene na vrh iranskog režima. Dok su druge mete – poput raketnih sustava, vojnih baza i nuklearnih postrojenja – podijeljene između saveznika, ‘lov na čelnike’ pripao je Izraelu. Prema tvrdnjama izraelske vojske, već prilikom početnih udara ubijen je vrhovni vođa Irana, čime je okončana njegova dugogodišnja vladavina, kao i niz ključnih ljudi iz vojnog i sigurnosnog vrha. Ukupno je, prema istim izvorima, likvidirano više od 250 visokih dužnosnika.

Posljednji u nizu napada uključivao je i zapovjednika mornarice Revolucionarne garde. Ovakva strategija, poznata kao ‘dekapitacijska kampanja’, ima za cilj paralizirati sustav zapovijedanja i oslabiti sposobnost režima da koordinira odgovor, piše Washington Post. Dugogodišnja priprema Iako se može činiti kao nagli proboj, izraelski dužnosnici tvrde da je riječ o rezultatu dugogodišnjeg praćenja. Posebna pažnja posvećena je skupini najbližih savjetnika vrhovnog vođe, neformalno nazvanoj ‘Grupa petorice’, čiji su sastanci praćeni mjesecima, pa i godinama. Ti sastanci, koji su se održavali na različitim lokacijama i uz različite razine sigurnosti, pružili su ključne informacije o navikama i kretanjima iranskog vrha. U jednom trenutku razmatrana je i mogućnost udara prije samog rata, no ona je odgođena zbog prioriteta vezanih uz nuklearni program.

+8 Izraelski vojnici Izvor: EPA / Autor: ABIR SULTAN

Na kraju je odluka ipak donesena, a napad je izveden u trenutku kada su svi ključni ljudi bili okupljeni – i to iznad zemlje, iako su raspolagali kompleksima bunkera i podzemnih skloništa. Tehnologija i špijunska mreža u službi atentata Temelj ovih operacija čini kombinacija ljudskih izvora i napredne tehnologije. Izrael je, prema vlastitim navodima, uspio razviti široku mrežu unutar Irana – od insajdera do sofisticiranih kiberoperacija. Ciljevi su uključivali sve – od telefonskih komunikacija i prometnih kamera do internih sigurnosnih sustava i baza podataka koje koriste iranske sigurnosne službe. Posebno su vrijedne bile informacije o kriznim lokacijama i alternativnim zapovjednim centrima predviđenima za slučaj napada. Dodatnu prednost Izraelu je, prema tim izvorima, dala i iranska politika centralizacije internetskog prometa, koja je trebala omogućiti kontrolu nad građanima, ali je istodobno otvorila prostor za nadzor komunikacija unutar samog režima. AI platforma kao ključni alat Sve prikupljene informacije obrađuju se uz pomoć nove, tajne platforme umjetne inteligencije. Njezina uloga je analizirati ogromne količine podataka i iz njih izdvajati obrasce ponašanja, kretanja i međusobnih kontakata. Prema izraelskim dužnosnicima, upravo je ta tehnologija omogućila prelazak na novu razinu preciznosti. Umjesto oslanjanja na izolirane informacije, sada je moguće dobiti gotovo potpunu sliku o svakodnevnom životu ciljanih osoba.