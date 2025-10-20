USLIJED BOLESTI

Nobelovac Chen Ning Yang, kinesko-američki fizičar, umro u dobi od 103 godine

L. Š. / Hina

20.10.2025 u 08:30

Chen Ning Yang
Chen Ning Yang Izvor: Profimedia / Autor: Chen Zhonghao / Xinhua News / Profimedia
Chen Ning Yang, jedan od najpoznatijih svjetskih fizičara i dobitnik Nobelove nagrade, umro je uslijed bolesti u subotu u Pekingu u dobi od 103 godine, izvijestila je državna novinska agencija Xinhua

Rođen u gradu Hefeiju na istoku Kine u pokrajini Anhui 1922. godine, Yang je bio kinesko-američki fizičar koji se bavio statističkom mehanikom i principima simetrije u fizici elementarnih čestica.

Yang je 1957. godine podijelio Nobelovu nagradu s također kinesko-američkim fizičarem Tsung-Dao Leejem. Rad tog tandema doveo je do značajnih otkrića u vezi s elementarnim česticama, gradivnim elementima materije.

