Nobelovac Chen Ning Yang, kinesko-američki fizičar, umro u dobi od 103 godine

Rođen u gradu Hefeiju na istoku Kine u pokrajini Anhui 1922. godine, Yang je bio kinesko-američki fizičar koji se bavio statističkom mehanikom i principima simetrije u fizici elementarnih čestica.

Yang je 1957. godine podijelio Nobelovu nagradu s također kinesko-američkim fizičarem Tsung-Dao Leejem. Rad tog tandema doveo je do značajnih otkrića u vezi s elementarnim česticama, gradivnim elementima materije.