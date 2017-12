Jeste li znali za ove tajne popularnih servisa za čavrljanje?

U digitalnom dobu više tipkamo nego što pričamo dok komuniciramo, koristeći raznorazne aplikacije poput WhatsAppa, Vibera ili Skypea. Evo nekoliko trikova kako izvući više iz njih

Kako biste obrisali poruku, kucnite po njoj i odaberite Delete. Možete birati između opcija Delete for myself (brišete poruku za sebe) i Delete for everyone (biršete poruku za sve).

2) Sakrijte profilnu sliku

Postavite svoj korisnički račun tako da je vaša profilna fotografija dostupna samo osobama koje ste dodali u adresar. Otvorite Settings, pa Account, potom Privacy i zatim Profile photo.

3) Označite važne poruke

Brojne poruke mogu sadržavati važne informacije, do kojih je teško doći nakon duljeg razgovora. Kako biste ih lakše pronašli, označite ih zvjezdicom tako što ćete kucnuti na poruku i zatim na dugme sa zvjezdicom. Nakon toga ih možete pronaći pod Stared message.

4) Šaljite poruke svima odjednom

Trebate obavijestiti veću skupinu prijatelja o nadolazećem partyju? Nema potrebe za grupnim chatom. Otvorite Options, pa zatim New broadcast.

5) Pratite svoje aktivnosti

Otvorite Setting, pa Data and storage usage i zatim Network usage kako biste došli do statistika korištenja.

6) Uređujte tekst

Kako biste označili važan tekst možete koristiti formatiranje kao u Microsoftovom Wordu. Za boldiranje stavite zvjezdice ispred i iza teksta kojeg želite masnije prikazanog. Za kurziv je postupak isti, samo što koristite tilde (~). Za potcrtavanje upotrijebite donju crticu ( _ ).