Jeste li znali? Ovako možete izbrisati sve tragove aktivnosti u Windowsima 10

Ako mislite da vaš operativni sustav zna previše o vama i želite tome stati na kraj, ne brinite. U Windowsima 10 moguće je izbrisati sve od povijesti lokacije do nedavno korištenih programa

Kako deaktivirati praćenje unutar vremenske trake Windowsa 10?

Microsoft je u Windowse u 2018. ubacio novu značajku za vremensku traku koja prati sve vaše aktivnosti u Windowsima 10. Možete ju pogledati pritiskom na ALT+Windows. Tu ćete vidjeti sve prozore koje ste otvorili, kao i one koje ste otvorili prije. Aktivnost se sinkronizira na svim uređajima, što znači da ako želite da Windows ne pohranjuje vašu aktivnost - značajku biste trebali isključiti.

Uđite u Activity History i maknite kvačicu sa Store my activity history on this device. Nakon toga maknite kvačicu sa Send my activity history to Microsoft kako biste zaustavili slanje podataka Microsoftu.

Kako pregledati svu povijest aktivnosti u Windowsima 10?

Ovu operaciju možete izvršiti na stranici za privatnost vašeg Microsoft računa. Nakon što se prijavite vidjet ćete puno kategorija - svaka će vas odvesti na stranicu koja pokazuje sve informacije koje je Microsoft sakupio.

Na stranici možete pronaći velik broj stavki: