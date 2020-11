Jeste li isprobali? Ovo je osam najboljih novih značajki za iOS 14

Donosimo pregled najzanimljivijih novih značajki u friškom izdanju Appleovog operativnog sustava za mobilne uređaje i kako ih upogoniti

Podržava li moj iPhone iOS 14?

Pogledajte je li vaš uređaj na ovom popisu. Ako jest, na njega možete instalirati iOS 14.

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (prva i druga generacija)

iPod touch (sedma generacija)

Kako nadograditi iPhone na iOS 14?

Ako vam iPhone već nije ponudio nadogradnju, evo kako ju možete ručno pokrenuti.

Otvorite Settings.

Select General.

Odaberite Software Update.

Tako ćete pokrenuti postupak verifikacije, obrade i instalacije. Pratite upute na zaslonu iPhonea. Preporučamo izradu sigurnosne kopije (backupa) prije no što pokrenete nadogradnju, piše Make Use Of.

Evo i pregleda najzanimljivijih novih značajki.