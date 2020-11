Trebate brzo doći do baterijske svjetiljke na vašem Androidu? Znamo dva načina

Prije ili kasnije naći ćete se u situaciji kad će vam zatrebati uređaj kojim ćete odagnati tamu i bolje vidjeti što se nalazi. Donosimo dvije korisne aplikacije za smartfone koje će vam u tome pomoći

Icon Torch je aplikacija koja uključuje baterijsku svjetiljku na pametnom telefonu. I to je sve što radi. Nema sučelje, ne morate ju namještati.

Dovoljno je kucnuti na nju i pojavit će se svjetlo. Kucnete li još jednom, ugasit će se. Ne traži posebne dozvole i nema oglase. Besplatna je, ali možete njenim tvorcima poslati donaciju ako želite.

Notification Toggle je alat s puno korisnih značajki. Omogućuje dodavanje dugmadi na popis obavijesti kako biste mogli brzo uključiti zrakoplovni način rada, zaustaviti reprodukciju glazbe i, pogađate, uključiti baterijsku svjetiljku.

Jednostavna je za korištenje, ne traži dozvole za pristup i nema oglasa. Ako želite platiti, dobit ćete neke dodatne značajke.

Trebate ju otvoriti, skrolati do Other kucnuti u neku od kućica za widgete. Tako možete aktivirati više sklopki za red obavijesti, s time da na raspolaganju imate maksimalno dva reda.

Baterijsku svjetiljku ćete moći aktivirati jednim potezom ako otvorite redom Settings, Display, Advanced pa Lock screen i zatim postavite prikaz obavijesti na zaključanom zaslonu.

Potom uključite Lift to check phone ili Lift to wake, ovisno koji uređaj imate, piše Make Use Of.