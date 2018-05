Jeste li isprobali novog asistenta za pisanje poruka kojim se pohvalio Gmail?

Google je nedavno uveo zanimljivu značajku u eksperimentalnu verziju poznatog Gmaila, a njezin je zadatak pomoći vam pri svakodnevnom pisanju elektroničke pošte. U ovom ćete vodiču naučiti kako je aktivirati i koristiti

Kako je možete isprobati?

Kako biste je isprobali, morat ćete imati aktiviranu novu verziju Gmaila na vašem PC-ju ili laptopu. Kako biste je aktivirali, kliknite na zupčanik smješten na gornjem desnom dijelu sučelja i izaberite 'Try the new Gmail'.

Naravno, to nije sve - morat ćete aktivirati i eksperimentalni pristup unutar Gmaila do kojeg stižete, pogodili ste, ponovnim klikom na zupčanik. U kartici General morat ćete skrolati dolje do Experimental Accessa i aktivirati ga. Nakon toga na dnu stranice samo kliknite na Save.