Znate li čime se bavi Kimbal Musk, Elonov mlađi brat?

Iako je većinu vremena u sjeni poznatijeg starijeg brata, serijski poduzetnik i anđeo ulagač ima zanimljivu životnu priču

Smjenu traži CtW Investment Group, fond koji upravlja s više od 250 milijardi američkih dolara kao dio sindikalnog mirovinskog fonda, navodeći kako Kimbal nema profesionalnog iskustva u automobilskoj industriji te kako nije u poziciji nezavisno procjenjivati i ocjenjivati Teslino problematično poslovanje. Drugim riječima, smatraju kako se ne može (ili ne želi) suprotstaviti Elonu čak ni kad je to nužno.

Prvi izlet u poduzetništvo bio je posao krečenja stambenih zgrada s tvrtkom College Pro Painter. Iste 1995. s Elonom je pokrenuo drugu tvrtku Zip2, turistički vodič online koji je sadržajem opskrbljivao tada nova izdanja online novina New York Times i Chicago Tribune. Tu su tvrtku prodali Compaqu 1999. za 307 milijuna američkih dolara.

Dio tog novca Kimbal je uložio u nekoliko mladih softverskih i tehnoloških tvrtki. Među njima je bio i Elonov pothvat X.com, tvrtka za financijske usluge online i plaćanje e-poštom. Ta se tvrtka stopila s PayPalom, kojeg je u listopadu 2002. kupio eBay za 1,5 milijardi dolara u dionicama.

Zaokret prema hrani

Za razliku od Elona, koji se naselio u Kaliforniji, Kimbal se preselio u New York, gdje je upisao French Culinary Institute. U travnju 2004. otvorio je s Jen Lewin i Hugom Mathesonom bistro The Kitchen Boulder u gradu Boulderu. Restoran je od tada uvršten u nekoliko izbora najboljih američkih restorana. Proširio je poslovanje otvaranjem koktel bara The Kitchen Upstairs odmah iznad restorana.

Od 2006. do 2011. bio je glavni izvršni direktor oglašivačke tvrtke OneRiot, koju je u rujnu 2011. kupio Walmart-Labs za iznos koji je široj javnosti ostao nepoznat. Iste godine otvorio je restoran Next Door, a u nadolazećim godinama je počeo otvarati restorane i u drugim američkim gradovima.