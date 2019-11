Jeff Bezos i Elon Musk ulaze u utrku do Mjeseca

Tvrtke SpaceX i Blue Origin su među pet uvrštenih u program američke svemirske agencije koji im nudi priliku za sudjelovanje u projektu povratka ljudi na Mjesec

U tvrtkama SpaceX, Blue Origin, Sierra Nevada Corporation, Ceres Robotics i Tyvak Nano-Satellite Systems Inc. obvezali su se razviti sustave za prijenos znatno težih tereta nego što je to bilo traženo od izvornih devet tvrtki u programu CLPS. Umjesto deset kilograma u pojedinim slučajevima teret će ići i do nekoliko tona.

U svibnju ove godine odabrali su tri tvrtke - Astrobotic, Intuitive Machines i Orbit Beyond - za slanje robotskih landera na Mjesec početkom 2020-tih. U svakom od njih bit će raznovrstan teret. Samo dvije od te tri tvrtke doista će sudjelovati u tome jer su iz Orbit Beyonda poručili kako neće moći pripremiti sve potrebno u zadanom roku.

Ulazak u program CLPS ne jamči kako će u NASA-i doista odabrati pojedinu tvrtku kao izvođača radova u slanju letjelice do Mjeseca, već tek kako će ih uzeti u obzir ako i kad im zatrebaju njihovi proizvodi i usluge. Tvrtke će se morati natjecati za konkretne poslove.

Cilj je realizirati različite mogućnosti prijevoza znanstvenih instrumenata i drugog tereta do Zemljinog prirodnog satelita, kako bi bilo moguće na njegovu površinu poslati ljude tijekom 2024. godine. Svemirskoj agenciji to je kao izazov postavio američki dopredsjednik Mike Pence .

Prije no što ponovno pošalju ljude, u NASA-i žele temeljitije proučiti okruženje na Mjesecu, kao i isprobati tehnologije koje bi mogle biti korisne za buduće misije s ljudskom posadom. Uz to, namjeravaju testirati novi rover VIPER, čija će zadaća biti otputovati do južnog Mjesečevog pola i potražiti vodu tamo.

Blue Origin Jeffa Bezosa NASA-i nudi svoj lander Blue Moon, predstavljen u svibnju ove godine. SpaceX u pogonima u Boca Chici u Teksasu i Cape Canaveralu u Floridi razvija svemirsku letjelicu Starship koja bi mogla ponijeti do sto metričkih tona na Mjesec i potom se vratiti na Zemlju.

Ambiciozni rokovi

Neke od odabranih tvrtki postavile su vrlo ambiciozne rokove. Ceres Robotics svoju letjelicu namjerava spustiti na Mjesec do 2023., dok u SNC-u tvrde kako će biti spremni do 2022. Isti rok postavili su si i u tvrtci SpaceX. No, niti jedna od njih dosad nije izgradila ili lansirala svoje letjelice. Stoga je za očekivati kako će rokovi biti produljivani.

Za pretpostaviti je kako će SpaceX koristiti vlastitu raketu Super Heavy, koja je još u razvoju, dok će Blue Origin u svemir ponijeti raketa New Glenn, također još u razvoju.

NASA još uvijek traži lander u kojem će se ljudska posada spustiti na površinu Mjeseca. Nedavno je istekao rok za slanje prijedloga pa valja očekivati kako će pristigla rješenja biti objavljena tijekom nadolazećih mjeseci, piše Verge.