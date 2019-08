Što mislite, koja će od ove tri tvrtke biti prva s privatnom letjelicom na Mjesecu?

Još nijedna privatna tvrtka nije uspjela spustiti letjelicu na Mjesec. To bi se tijekom idućih nekoliko godina moglo promijeniti

Dosad su samo državne agencije SAD-a, Rusije i Kine uspjele spustiti letjelicu na površinu Mjeseca. U rujnu ove godine to bi mogla učiniti i Indija .

Američka svemirska agencija NASA nije jedina u kojoj u idućih nekoliko godina namjeravaju doći do površine Mjeseca. U tri privatne tvrtke tvrde kako su spremni poslati robotske letjelice bez ljudske posade u iduće dvije godine.

To nije spriječilo brojne timove da nastave raditi na svojim projektima. Astrobotic (kao i već spomenuti SpaceIL) jedan je od njih. Njihov je cilj izraditi i lansirati letjelicu koja će moći prevoziti instrumente na Mjesec.

Kao što to već biva s ambicioznim projektima, rokovi su podložni promjeni. U tri tvrtke koje ćemo vam predstaviti već su ih bili pomicali.

U NASA-i su ih uvrstili u svoj program Commercial Lunar Payload Services (CLPS), u sklopu kojeg žele poslati male robotske letjelice na Mjesec. Astrobotic je dobio zadatak svojim landerom Peregrine, visokim oko 180 centimetara, prevesti do 14 NASA-inih paketa u prvom letu. Kasnije planiraju prevoziti terete i drugih naručitelja.

Objavili su 19. kolovoza kako su našli prijevoz za Peregrine. Bit će to raketa Vulcan Centaur tvrtke United Launch Alliance, koja bi se u svemir trebala uputiti tijekom 2021. godine. I Vulkan Centauru bit će to prvi let jer je ta raketa još u razvoju.