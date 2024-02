Jedan od tvoraca ChatGPT-ja: 'Čeka nas najuzbudljivije razdoblje u povijesti čovječanstva. AGI ćemo stvoriti do 2030.'

Veliko finale drugog ciklusa tportalove nagrade Vizionar godine odigralo se danas na konferenciji u zagrebačkoj Laubi, kada smo doznali pobjednike u pet kategorija – gospodarstvo, tech, društvo, kultura i sport - uz krovno priznanje Vizionar godine

Prije proglašenja pobjednika na konferenciji je predavanje održao Zack Kass, AI stručnjak i inovator koji je u kompaniji OpenAI strateški osmišljavao jednu od najvećih tehnoloških inovacija posljednjih desetljeća - ChatGPT - a danas savjetuje neke od najvećih svjetskih kompanija te Bijelu kuću.

'Proveo sam neko vrijeme u Hrvatskoj, jednoj od najljepših država na svijetu, i drago mi je što sam opet ovdje. Mislio sam da imam najbolji posao na svijetu radeći u OpenAI-ju, ali ono što sada radim najviše me veseli - govorim o tome što nas čeka u budućnosti. A ona može biti predivna i nevjerojatna - čeka nas vrhunac naše vrste', ustvrdio je Kass. Umjetna inteligencija (AI) bit će toliko dobra da će sama sebe poučavati i ostvariti velika znanstvena otkrića, rekao je Kass. Osvrnuo se i na AGI (umjetnu opću inteligenciju) te rekao da smo korak do najveće industrijske revolucije u ljudskoj povijesti. 'Kotač, struja, internet - to su bili revolucionarni trenuci koji su promijenili svijet. AI bi mogao biti jednako važan i jak. Došli smo dalje nego što mislite i, važno je to razumjeti, imamo još puno toga otkriti. Bard, ChatGPT, MidJourney - svu tu tehnologiju već koristimo. Stalno me pitaju hoće li nas AI ubiti ili nam oteti poslove. Toliko o tome pričamo, a uopće im ne damo priliku i isprobamo te alate. Osobno ne mogu zamisliti svoj posao, pa i život, bez njihovog korištenja, stoga preporučujem da ih isprobate i iskoristite', rekao je Kass.

Zack Kass na konferenciji Vizionar godine Izvor: tportal.hr / Autor: Matej Grgić







+12 Zack Kass na konferenciji Vizionar godine Izvor: tportal.hr / Autor: Matej Grgić

Studirao je povijest, za koju kaže da mu je ponekad bila dosadna, no shvatio je i da trebamo razumjeti gdje je sve počelo da bismo shvatili kako smo došli do toga. Tvrtki OpenAI, vodećoj AI tvrtki, pridružio se 2020. godine, kad ih je bilo tek 100. Shvatili su, kaže, što je sve moguće, ali na tako brz razvoj nitko se tada nije kladio, a sami istraživači sa Stanforda rekli su da ga nisu očekivali. 'To su moderni transformatori - ChatGPT, računalna moć, milijuni programa s podacima - sve to ima ogromnu ekonomsku vrijednost. Izgradili smo sustave koji gotovo pa razmišljaju poput naših mozgova. Faktorizacija podataka omogućava da svi modeli funkcioniraju. Kako novi modeli stječu više funkcija, oni stari postaju manji i jeftiniji. Ako razmišljate o svemu što vas definira i što vas čini pametnima, bogatima, ispada da smo previše educirani u mnogim aspektima. Shvatili smo da toliko podataka stavljamo u te modele da ih trebamo pojednostaviti te možemo raditi manje i efikasnije modele. Možda idemo prema srednjim ili manjim jezičnim modelima; to je budućnost. Sljedeći put kad budete razgovarali s obitelji i prijateljima možda ćete pokrenuti zanimljivu debatu. Naučit ćemo razlikovati tehnološke i društvene granice.

Znanstvenici očekuju da će novi jezični modeli - LLM Power Agents - raditi umjesto nas te sami otključavati mobitel prema našim glasovnim naredbama. AI-jem pokretan operacijski sustav Vision Pro je primjer onoga što nosi budućnost - možda ćemo uređajima upravljati naočalama. AI će postati neka vrste usluge', rekao je Kass. No upozorio je na to da AI revolucija može komplicirati i ugroziti naše živote. 'Možda će nas učiniti na neki način glupljima na neko vrijeme, i to me najviše brine. Jer više se nećemo toliko baviti kompleksnim problemima, prepustit ćemo to AI-ju, što znači da će se naš mozak prestati razvijati', rekao je Kass. 'Ljudi danas provode sate gledajući videa na TikToku. Imamo toliko vremena u danu da provodimo sate gledajući u svoje uređaje. Protiv toga se moramo boriti - moramo se boriti rekreacijom, provođenjem vremena s obitelji i prijateljima. Što se tiče toga da će nas AI zamijeniti - sa svakom industrijskom revolucijom došli su novi poslovi. Pritom ne smijemo izgubiti svoj identitet i svrhu čestim promjenama posla, tako da uvijek znamo tko smo, što želimo i da nas posao ne definira. Ne smijemo dopustiti da nas AI kompromitira', rekao je Kass.