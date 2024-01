Jesmo li sve bliže općoj umjetnoj inteligenciji? Tech lideri otkrili svoje strahove i prognoze

AGI - 'nejasno definiran pojam'

Izvršni direktor i suosnivač OpenAI-ja Sam Altman rekao je kako vjeruje da opća umjetna inteligencija (AGI) možda nije daleko od toga da postane stvarnost i da bi se mogla razviti u 'razumno bliskoj budućnosti'. Međutim primijetio je da su pretjerani strahovi da će dramatično preoblikovati i poremetiti svijet.

'Promijenit će svijet i radna mjesta mnogo manje nego što svi mislimo', rekao je Altman u razgovoru koji je organizirao Bloomberg na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu u Švicarskoj.

Altman, čija je tvrtka pokrenula val nakon lansiranja chatbota ChatGPT u studenom 2022., promijenio je stav o opasnostima umjetne inteligencije otkako je njegova tvrtka bačena u središte pozornosti regulatora prošle godine, s vladama Sjedinjenih Država, UK-a, Europske unije i šire koje nastoje obuzdati tehnološke tvrtke zbog rizika koje predstavljaju njihove tehnologije.

U intervjuu za ABC News u svibnju 2023., Altman je rekao da se on i njegova tvrtka 'boje' loših strana opće umjetne inteligencije. 'Ovdje moramo biti oprezni', kazao je za ABC. 'Mislim da bi ljudi trebali biti sretni što se pomalo bojimo ovoga.'

Zatim je istaknuo da se boji mogućnosti da se umjetna inteligencija koristi za 'dezinformacije velikih razmjera', dodavši: 'Sada kada postaje sve bolji u pisanju računalnog koda, AI bi se mogao koristiti za kibernetičke napade.'

Altmana je upravni odbor OpenAI-ja u studenom nakratko 'maknuo' iz tvrtke, u šokantnom potezu koji je otkrio zabrinutost oko upravljanja kompanijama koje stoje iza najmoćnijih AI sustava.

U raspravi na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, Altman je rekao da je njegovo svrgavanje 'mikrokozmos' stresa s ​​kojim su suočeni OpenAI i drugi laboratoriji umjetne inteligencije. 'Kako se svijet približava AGI-ju, ulozi, stres, razina napetosti - sve će to porasti.'

Aidan Gomez, izvršni direktor i suosnivač startupa za umjetnu inteligenciju Cohere, ponovio je Altmanovu tvrdnju da će umjetna inteligencija vjerojatno biti stvarni ishod u bliskoj budućnosti. 'Mislim da ćemo uskoro imati tu tehnologiju', rekao je Gomez Arjunu Kharpalu iz CNBC-ja u razgovoru uz kamin na Svjetskom ekonomskom forumu.

No istaknuo je da je ključni problem s AGI-jem to što je još uvijek loše definiran kao tehnologija. 'Kao prvo, AGI je jako nejasno definiran pojam', dodao je Cohereov šef. 'Ako to jednostavno nazovemo 'bolji od ljudi u gotovo svemu što ljudi mogu učiniti', slažem se, vrlo brzo ćemo moći dobiti sustave koji to rade.'

Međutim Gomez je rekao da će, čak i kada AGI konačno stigne, vjerojatno trebati 'desetljeća' da se uistinu integrira u tvrtke. 'Pitanje je zapravo koliko brzo ga možemo usvojiti, koliko brzo ga možemo staviti u proizvodnju; razmjer ovih modela otežava usvajanje', primijetio je, dodavši: 'Za nas u Cohereu fokus je bio učiniti ih prilagodljivijima, učinkovitijima.'

'Stvarnost je takva da nitko ne zna'

Tema definiranja što je AGI zapravo i kako će na kraju izgledati jedna je od onih koje su zbunile mnoge stručnjake u AI zajednici.

Lila Ibrahim, glavna operativna direktorica Googleovog laboratorija za umjetnu inteligenciju DeepMind, rekla je da nitko doista ne zna koja se vrsta umjetne inteligencije kvalificira kao 'opća inteligencija', dodajući da je važno razviti tehnologiju na siguran način.

'Stvarnost je da nitko ne zna kada će AGI stići', rekla je Ibrahim za CNBC. 'Vode se rasprave o tome među stručnjacima za umjetnu inteligenciju koji rade na njoj već duže vrijeme, kako unutar industrije, tako i unutar organizacije.'

'Već vidimo područja u kojima umjetna inteligencija ima sposobnost otključati naše razumijevanje, a u kojima ljudi nisu uspjeli postići takav napredak. Dakle to je umjetna inteligencija u partnerstvu s čovjekom ili kao alat', rekla je Ibrahim. 'Mislim da je to doista veliko i otvoreno pitanje. Kako bi to moglo izgledati i kako možemo osigurati odgovorno upravljanje tehnologijom?'

Altman nije bio jedini tehnološki direktor kojeg su u Davosu pitali o rizicima umjetne inteligencije. Marc Benioff, izvršni direktor tvrtke Salesforce, rekao je na panelu s Altmanom da tehnološki svijet poduzima korake kako bi osigurao da utrka u razvoju umjetne inteligencije ne dovede do 'trenutka Hirošime'.

Mnogi industrijski lideri u tehnologiji upozorili su da bi AI mogao dovesti do događaja na 'razini izumiranja' - da strojevi postanu toliko moćni te izmaknu kontroli i unište čovječanstvo.