Je li se iPhone odjednom prestao prodavati u Kini? Provjerili smo što se događa

Isporuke iPhonea u Kini doživjele su pad, prema izvješću Bloomberga. Zabilježeno je tako smanjenje prodaje u veljači za nevjerojatnih 33 posto u usporedbi s 2023. Uslijedilo je to nakon pada od 39 posto u siječnju te 30 posto u prosincu. Prema izvješću, neki su analitičari predviđali da će se ovaj silazni trend nastaviti tijekom 2024., produbljujući pad od 24 posto koji je Apple doživio 2023., piše Economic Times .

Ispostavilo se da je prodaja Applea u 'velikoj Kini' doista opala u prva tri mjeseca ove godine , pa je bila osam posto ispod razine prije godinu dana. Međutim Fortune naglašava da je taj pad bio daleko manji od onog za koji se pripremao Wall Street. U usporedbi s padom od 13 posto u četvrtom kvartalu 2023., to je zapravo bio napredak. Prodaja iPhonea, kažu iz Applea, zapravo je porasla u kontinentalnoj Kini tijekom tromjesečja (iako nije precizirano je li to povećanje iz prethodnog tromjesečja ili prethodne godine).

Appleov prihod u toj regiji je, zahvaljujući svemu navedenom, doživio pad u pet od šest tromjesečja. Prema renomiranom analitičaru i insajderu Ming-Chi Kuou , pad tjednih isporuka u Kinu iznosi od 30 do 40 posto u odnosu na prethodnu godinu. 'Očekuje se da će se ovaj silazni trend nastaviti', napisao je u siječanjskoj objavi na blogu. 'Apple bi mogao imati najznačajniji pad među glavnim svjetskim markama mobilnih telefona u 2024.', rekao je.

Kineska vlada podržala je ovaj pomak prema domaćoj tehnologiji naredivši državnim dužnosnicima da na poslu prestanu koristiti telefone koji nisu kineski . Snaga Appleova brenda u Kini se, doduše, ne može zanemariti. To je do određene mjere utjecalo i na trendove u dizajnu cjenovno konkurentnih uređaja, a oni su sve sličniji Appleovim proizvodima . Tako se sve češće bilježe slučajevi kopiranja dizajna i njegove interpretacije na kineski način, uz, vjerujemo, veći entuzijazam prema domaćim proizvodima.

Na pitanje novinara o tome Cook nije htio odgovoriti, objasnivši da se ne može pozabaviti brojevima koje Apple nije proizveo. 'Mogu govoriti samo o našim rezultatima', rekao je. 'Ne mogu prijeći na brojeve do kojih nismo došli.'

No nesrazmjer između tih informacija i Appleova izvješća u prvom tromjesečju natjerao je mnoge ulagače i promatrače na razmišljanje. Apple izvješćuje o prihodima ostvarenima u Kini, a mnogi industrijski analitičari proučavaju jedinične isporuke, stvarajući određeni prostor za odstupanje ako se te cijene promijene. Cookovi komentari o tome da su noviji modeli iPhone 15, uključujući 15 Pro Max, najprodavaniji u urbanoj Kini sugeriraju da je kompanija možda imala koristi od viših cijena čak i ako su ukupni brojevi isporučenih telefona oštro pali.

Will Wong, analitičar u IDC-u, koji je predvidio ogroman pad prodaje iPhonea u Kini, rekao je za Bloomberg da su različite metode mjerenja cijena možda uzrokovale zabunu. 'IDC je prebrojao maloprodajne cijene (cijene koje potrošači plaćaju), a Apple vjerojatno koristi drugu razinu cijena, poput tvorničke cijene, u svom financijskom izvješću', rekao je Wong.

Nakon razgovora o zaradi s rukovoditeljima Applea, izgleda kao da su mnogi analitičari s Wall Streeta stali uz njihovu verziju priče. Uvelike su revidirali svoje modele da bi odražavali povoljnije poslovanje u Kini. Analitičari Bank of America nazvali su zabrinutost oko Kine 'neutemeljenom', a oni iz investicijske tvrtke Wedbush izrazili su očekivanje da će se prodaja u Kini preokrenuti do lipnja i pokazati rast do rujna.

​​Ukupni Appleov prihod pao je 4,3 posto, na 90,8 milijardi dolara, tijekom tromjesečja, što je bolje od očekivanja analitičara. Također je nadmašio predviđanja o zaradi po dionici, dostigavši ​​prošlogodišnju brojku od 1,53 dolara. Rukovoditelji su najavili najveći otkup dionica od 110 milijardi dolara, što je povećanje sa 80 do 90 milijardi dolara otkupa, koliko je Apple nudio posljednjih godina.