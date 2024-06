Kako je nastao pojam koji danas svi koristimo: Prvi računalni 'bug' bio je – pravi insekt

Pojam 'bug' potječe iz 1947. godine. Tech pionirka i programerka Grace Hopper radila je u to vrijeme na stroju Mark II Aiken Relay Calculatoru na Sveučilištu Harvard. Kako nije pravilno radio, ona i njezin tim pronašli su pravog moljca zaglavljenog među instalacijom u računalu, što je uzrokovalo kvar u sistemu.

Tim je pažljivo uklonio moljca i zalijepio ga u svoj dnevnik uz bilješku: 'Prvi pravi stvarni slučaj pronađenog 'buga' ('First actual case of bug being found'). Nakon toga je taj pojam ušao u širu upotrebu te postao sinonim za tehničke probleme i greške u računalnim sustavima.