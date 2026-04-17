'KOKUŠO-BI'

Japan uveo službeni naziv za dane s temperaturama iznad 40°C

L. Š. / Hina

17.04.2026 u 13:19

Ilustracija Izvor: EPA / Autor: FRANCK ROBICHON
Visoke temperature koje rastu do 40°C i više odsad će se u Japanu nazivati ​​'okrutnim vrućinama' ili 'kokušo-bi', priopćila je u petak meteorološka agencija, budući da dani toplinskih valova ondje postaju sve češći

Korištenjem ove oznake, Japanska meteorološka agencija (JMA) 'učinkovitije će pozvati na oprez zbog ekstremno visokih temperatura', poručila je služba. Prošle godine Japan je prošao kroz svoje najtoplije ljeto od usporedivih mjerenja uvedenih 1989. godine.

Kako bi osmislio novu kategoriju, JMA je proveo anketu među stanovništvom i primio odgovore 478.000 ljudi, a onda usvojio izraz 'okrutno vruće', koji je ocijenjen najpopularnijim. Među popularnijim prijedlozima bili su i 'dan saune', 'dan ostanka kod kuće' i 'dan vrenja', rekli su iz JMA.

vezane vijesti

preporučujemo

LEON JURANIĆ

Hrvatski stručnjak otkrio kritičnu ranjivost: U opasnosti sustavi NASA-e, Googlea i Mete, doznali smo detalje
ARTEMIS II

Priče iz dubokog svemira: Astronauti otkrili što su sve doživjeli na putu prema Mjesecu
UZ ŠIRENJE U EUROPU

Nakon Anthropicova Mythosa, i OpenAI predstavio svog 'konja za trku' u kibernetičkoj sigurnosti

