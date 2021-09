Izvrsna zabava za najštedljivije: Ugrabite ove gejming hitove potpuno besplatno

Epic je ovog tjedna iznenadio sa čak dva besplatna naslova vrijedna gejmerske pažnje. Ljubitelji akcije moći će zaigrati Nioh: Complete Edition dok će statezi moći uživati u simulaciji postapokaliptičnog preživljavanja Sheltered

Ovog nas je tjedna, doduše, dočekalo iznenađenje u vidu dva naslova. Donedavno se po Epic Storeu dalo naslutiti da ćemo se zabavljati preživljavanjem u radijacijom išibanom bespuću igrajući RPG simulaciju Sheltered , no dočekala nas je još jedna uspješnica.

Nioh: The Complete Edition za PC reizdanje je ikoničke samurajima krcane akcijske avanture developera Team Ninja koja pored izvornog naslova dolazi sa tri ekspanzije: Dragon of The North, Defiant Honor i Bloodshed's End.