[VIDEO] Gejmeri, pažnja: Ovo su apsolutno najiščekivaniji naslovi koje ćemo zaigrati u 2021.

Ljubitelji videoigara ove godine doći će na svoje. U sljedećih nekoliko mjeseci čekaju nas brojna izdanja koja ćemo, uz malo sreće i minimalan broj odgoda, moći zaigrati prije kraja 2021.

Premda ljetni mjeseci nekad davno nisu predstavljali najplodniji dio godine po pitanju novih gejming naslova, trendovi su se zahvaljujući digitalnoj distribuciji dramatično promijenili, donijevši nam, uz blagoslov brojnih indie studija, vrlo velik izbor igara koje možemo igrati i ljeti i u ostatku godine. Donosimo vam popis svih najvećih gejming naslova koje ćemo igrati u iduća dva mjeseca, kao i neke zbog kojih ćemo se morati još malo strpjeti. Aliens: Fireteam Elite (24. kolovoza)

Tražite novi Left 4 Dead, a obožavatelj ste Aliena 2? Ne tražite dalje. Aliens: Fireteam Elite je nadolazeći klon navedene igre u kojem umjesto preživjelih igrate okorjele marince, a umjesto zombija napucavate Gigerove, kiselinom napunjene kreacije. Igrači će na raspolaganju imati hrpu opreme i različitih klasa, a borit će se protiv hordi okrutnih vanzemaljaca. Gejmeri će moći iskusiti Aliens: Fireteam Elite 24. kolovoza, kad sleti na sve platforme osim Switcha i smartfona. Psychonauts 2 (25. kolovoza)

Nakon vrlo uspješne kampanje javnog financiranja, završene 2016., Double Fine je proveo pet godina razvijajući novi nastavak kultne platformske avanture Psychonauts. U drugom dijelu igrači će opet navući hlače nadarenog telepata Raza i uputiti se duboko u umove bolesnih i uvrnutih ljudi. Psychonauts je najavljen za sve platforme osim smartfona i Nintendo Switcha, a zaigrat ćemo ga 25. kolovoza. New World (31. kolovoza)

New World iz Amazon Gaming Studiosa dinamičan je masivni multiplayer u kojem kao član jedne od tri vizualno različite fakcije istražujete i pljačkate otok pod imenom Aeternum. Složen sustav izgradnje različitih predmeta i opreme, neprestana borba među skupinama i borbe koje traže nišanjenje glavne su mu odlike kojima New World nastoji privući potencijalnu publiku. Igra je trenutno u fazi konačne bete, a izaći će krajem idućeg mjeseca na PC-ju. WarioWare: Get It Together! (10. rujna)

Nintendova kultna kompilacija mini igara vraća se ovaj put na Nintendo Switch. WarioWare: Get it Together natrpan je blesavim mini igrama koje se lagano izmjenjuju svaki put kad krenete igrati, a napravljen je za dva igrača - što će sigurno oduševiti gejmere koji vole igre za tulume. Novi WarioWare dolazi na Nintendo Switch 10. rujna.

Deathloop (14. rujna)

Arkaneovu nadolazeću pucačinu iz prvog lica mnogi nazivaju Dishonoredom za više igrača i, iskreno, mislimo da ga podcjenjuju time. Riječ je o zanimljivom konceptu putovanja kroz vrijeme, prema kojem igrač mora ubiti nekoliko ciljeva na otoku kako bi se izvukao iz vremenske petlje. Razlika među glavnim likom Coltom i ostalim žiteljima otoka je u tome što se on sjeća svakog ciklusa i zna da negdje na drugom dijelu otoka postoji osoba (drugi igrač ili umjetna inteligencija) čiji je zadatak zaustaviti ga. Komplicirano, znamo. Na sreću, sve odgovore koje vam nismo uspjeli pružiti u tri rečenice šturog opisa dobit ćete 14. rujna, kad igra stigne na PlayStation 5, PlayStation 4 i PC. Kena: Bridge of Spirits (21. rujna)

Kena je akcijska igra iz trećeg lica u kojoj preuzimate ulogu, pogodili ste, Kene dok putujete mističnim otokom, borite se i koristite magični transformirajući štap za rješavanje slagalica i 'rješavanje' neprijatelja. Bridge of Spirits trenutno se nalazi u trećoj odgodi koja će, uz malo nade i puno nehumanih radnih sati, stići 21. rujna. Kena: Bridge of Spirits, ako ništa drugo, izgleda jako lijepo te će, uvjereni smo, zasjati na PC-ju, PlayStationu 4 i PlayStationu 5. Diablo II: Resurrected (23. rujna)

'Restaurirana' verzija igre koju trenutna generacija igrača zove 'igrice za starce' vraća nas u 2000. godinu, kad je jedan od najboljih akcijskih RPG-a doslovno rasturio tržište. Premda drugi nastavak poznate franšize danas uglavnom služi za nostalgično laprdanje među izmorenim četrdesetogodišnjim očevima, njegov restaurirani nastavak trebao bi im pružiti priliku da se vrate u dobra stara vremena i, uz malo sreće, zaigraju naslov koji im je obilježio školske i fakultetske dane. Diablo II: Resurrected izlazi na PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xbox Oneu, Xbox Series X-u i Series S-u, Nintendo Switchu i konačno - Microsoft Windowsima. A što je s ostatkom godine? Premda imamo neku načelnu ideju o tome koje bismo naslove mogli očekivati krajem 2021., činjenica je da se kao i uvijek moramo osloniti na one koji imaju konkretan datum izlaska. Previše smo se puta naime opekli očekujući da neki blockbuster stigne prije kraja godine, samo da bismo čuli za njegovu odgodu koja ga katapultira prema ljetu sljedeće godine. Upravo zato odlučili smo pobrojati samo one naslove koje bismo zbilja mogli vidjeti. Far Cry 6 (7. listopada)

Najavljen za izlazak u veljači, Far Cry 6 odgođen je za kraj godine. Riječ je o, naravno, dosad najraskošnijem nastavku serijala koji se odvija na izmišljenom otoku Yera (a on jako nalikuje Kubi). Naslov će biti dostupan na svim popularnim konzolama osim Nintendo Switcha, a doći će i na Google Stadiju. Metroid Dread (8. listopada)

Najnoviji nastavak popularne franšize Metroid najavljen je još prije četiri godine. Premda nećemo još neko vrijeme vidjeti išta vezano uz Metroid Prime 4, dobili smo bar privremeno rješenje. Metroid Dread je, za razliku od 3D iteracija serijala, 2D 'metroidvania' koja se drži korijena. Također, za razliku od četvorke koju vjerojatno još godinama nećemo vidjeti, moći ćemo ju zaigrati u 2021. i to na Nintendo Switchu. Back for Blood (12. listopada)

Back 4 Blood je nadolazeća kooperativna pucačina iz prvog lica koju razvija Turtle Rock Studios i distribuira Warner Bros. Interactive Entertainment. Ako vam zbog nekog razloga sumnjivo nalikuje Left 4 Deadu, to je zato što su ih kreirali isti ljudi. Battlefield 2042 (22. listopada)

Battlefield 2042 oborio nas je s nogu prvim foršpanom koji, prvi put otkad je izašla igra, možemo pogledati potpuno bez konteksta. EA je, prema svemu sudeći, bacio sve ideje o priči u vjetar, ostavivši naslov u okružju po kojem je ionako dominirao - načinu igre za više igrača. Age of Empires IV (28. listopada)

O Age of Empiresu IV trenutno se zna jako malo. Naslov je najavljen još 2017., vidjeli smo djelić igre tijekom 2019. i to je otprilike to. Sve što znamo to je da se četvrti nastavak strategije u pravom vremenu drži svojih korijena te da donosi sve poznate stvari, ali uz dozu poboljšane grafike. Forza Horizon 5 (9. studenog)