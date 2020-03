Izgubili ste se u šumi računalnih kabela? Pogledajte kako možete izaći na kraj s njima

Iako je puno toga što koristimo svakodnevno bežično, računalni kabeli često nam i dalje zakrčuju životni i radni prostor. Evo prijedloga kako ih dovesti u red

Donosimo pregled načina kako urednije posložiti računalne kabele kako bi nam što manje smetali. Savjeti su posloženi u pet skupina:

kako sakriti produžne kabele s utičnicama i utičnice,

kako prikupiti i povezati kabele skupa,

kako skratiti duljinu kabela,

kako držati kabele koje ne koristitite na jednom mjestu,

kako prepoznati kabele.

1) Kako sakriti produžne kabele s utičnicama i utičnice

Primjerice, možete sami izraditi kutiju u koju ćete ih pospremiti. Dovoljno je izrezati otvore, dovoljno njih sa svake strane. Ali, ako želite biti kreativni oslikajte samu kutiju kako god vam se svidi. Kutije za kabele moguće je kupiti i gotove pa pročešljajte kataloge trgovina elektroničkom opremom koje imaju uslugu dostave.

2) Kako prikupiti i povezati kabele skupa

Prvi korak je razdvojiti kabele koje koristite stalno ili barem često od onih koji su u uporabi povremeno. Na raspolaganju su vam dvije opcije.

Povežite kabele kabelskim vezicama

Nabavite paket kabelskih vezica (vjerojatno ne koštaju više od 10-20 kuna za sto komada). Povežite skupa one koji su slične funkcije i/ili stupnja korištenja. Učinite to na nekoliko mjesta po dužini kabela. Odaberete li ovaj pristup imajte na umu kako ćete vjerojatno u nekom trenutku morati rezati vezice kako bi došli do pojedinog kabela i potom ih ponovno vezati.

Upotrijebite navlake za kabele

Ne sviđaju vam se vezice? Posegnite u tom slučaju za navlakama s patentim zatvaračem ili zatvaranjem na čičak.

3) Skratite duljinu kabela

Što s kabelima koji se gomilaju po stolu i ometaju vas? Skratite im privremeno duljinu.

Napravite sami držač kabela

Za izradu držača kabela u kućnoj radinosti trebat ćete gumeni karimat, marker, rezač, ljepilo i bušilicu. Na karimatu nacrtajte uzorak u obliku kosti. Izrežite te dijelove pa ih slijepite po dva u paru. Svaki par treba biti debel oko pola centimetra. Izbušite rupu na oba kraja držača i zarežite kako bi nastao prorez kroz koji kabel može proći. Omotajte kabel s jednog kraja na drugi, motajući ga pritom oko 'kosti' kako bi ga skratili.

Naučite uplesti kabele

Ovo je jedna od najstarijih metoda pospremanja kabela, s ciljem smanjivanja duljine bez oštećivanja. Kako bi ju mogli upogoniti bitno je da jedan od krajeva kabela nije velik. Pogledajte primjer: