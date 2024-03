Izgubili ste mobitel? Evo kako ga locirati

Otvorite web stranicu Find My Device u web pregledniku na računalu. Prijavite se s korisničkim računom pri Googleu koji je povezan s vašim uređajem.

Odaberite uređaj koji želite pratiti s vrha lijeve bočne trake. Usluga prema zadanim postavkama prikazuje lokaciju vašeg posljednjeg korištenog uređaja.

Find My Device pokazat će trenutni status vašeg uređaja: trajanje baterije i kada je posljednji put viđen na mreži. Karta će se također automatski osvježiti kako bi prikazala posljednju poznatu lokaciju uređaja. Možete kliknuti Play Sound kako bi vaš uređaj zazvonio i tako otkrio gdje je.

Ako fizički ne možete doći do njega, aktivirajte značajku Secure Device. Time ćete zaključati telefon i odjaviti se s vašeg računa pri Googleu te time lopova onemogućiti u pristupu pohranjenim podacima. Možete nastaviti pratiti lokaciju svog telefona nakon što ga zaključate, pa i prikazati poruku na zaključanom zaslonu.

Ako se ne čini izglednim kako ćete dobiti svoj uređaj nazad ili su na njemu osjetljivi podaci koji ne bi smjeli dospjeti u nepoznate ruke, umjesto toga kliknite Erase device. Za potvrdu ovog koraka morat ćete unijeti zaporku svog korisničkog računa pri Googleu. Vaš će se uređaj obrisati tek kada se poveže s internetom.

Osim na telefonima, možete koristiti Find My Device za praćenje satova s operativnim sustavom Wear i tablet računala s Androidom. Googleove slušalice Pixel Buds i neki drugi modeli također podržavaju Find My Device.

Kako pronaći izgubljeni Android pomoću drugog uređaja s Androidom?

Svi telefoni i tablet računala s Androidom dolaze sa značajkom Find My Device, koja se automatski aktivira kad se prvi put prijavite sa svojim korisničkim računom pri Googleu.

Kako bi praćenje putem Find My Device funkcioniralo, izgubljeni Android mora biti povezan na Wi-Fi ili mobilnu mrežu. Bez pristupa internetu možete vidjeti samo zadnju poznatu lokaciju telefona. Otvorite aplikaciju Find My Device na drugom Androidu.

Ako je to vaš uređaj, prijavite se svojim računom pri Googleu. Ako nije, kucnite Sign in as guest i odaberite telefon koji želite pratiti.