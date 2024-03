AI vam može pomoći u promjeni karijere. Pogledajte kako

Jedan od najčešćih razloga za promjenu karijere su promjene na tržištu, ponajviše one do kojih dolazi zbog tehnološkog napretka. Ponekad se tehnologija može razviti do te mjere da neke poslove učini suvišnima.

U posljednje vrijeme možemo vidjeti da je upravo to slučaj s generativnom umjetnom inteligencijom, koja je izazvala valove otpuštanja 2023. godine, što će se nastaviti i ove godine. Ipak, umjesto da se nove tehnologije bojimo, trebamo je iskoristiti, što bi moglo biti puno produktivnije.

Forbes donosi tri načina na koje vam umjetna inteligencija može pomoći u promjeni karijere.