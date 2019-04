Iz Sonyja su otkrili cijene i ostale detalje oko novih televizora

Sony bi uskoro trebao u prodaju pustiti svoju liniju televizora za ovu godinu. Top modeli bit će papreno skupi

U liniji A8G najjeftiniji model s OLED zaslonom dijagonale 55 inča (139,7 cm) će koštati od 2.500 američkih dolara, odnosno 3.500 za model sa 65 inča (165,1 cm). Oba modela stižu na tržište tijekom svibnja.

Ako vam je dovoljan 4K LCD s LED osvjetljenjem, od travnja su na raspolaganju modeli X950G (od 1.400 do 5.000 USD za modele od 55 do 85 inča), a ako ste zadovoljni s osnovnim modelom X800G ima podršku za 4K HDR, dijagonalu zaslona od 43 inča (109,2 cm) do 75 inča (190,5 cm) i raspon cijene od 650 do 2.000 dolara, piše Engadget.