Imamo sve detalje: Pogledajte upravo predstavljene QLED televizore iz Samsunga

Na Europskom forumu održanom u Portugalu, Samsung je predstavio novu liniju QLED televizora. Predstavljanje kompletne linije QLED televizora dolazi uoči lansiranja novih proizvoda u maloprodaji diljem Europe u ožujku 2019. godine. Ključni proizvodi predstavljeni po prvi put u QLED 2019. liniji uključuju 8K i 4K televizore. Linija 8K uključuje Q950R televizor s najvećim zaslonima do sada, veličina od 65 do 98-inčna. Linija 4K televizora sadrži Q90 i Q85, jedinstveni model za Europu, te Q80, Q70 i Q60 modele od 43 do 82 inča. Sveukupno, proširena linija QLED 2019. ima više od 20 modela i uključuje više ultra velikih TV modela. Uključivanje više ultra velikih ekrana u svoju liniju dio je šire strategije tvrtke Samsung koja proizlazi iz promjenjivih zahtjeva potrošača.

'Ove godine naše QLED 8K i 4K linije rješavaju rastuću potražnju na tržištu za iznimno velike televizore i ponosni smo što smo u mogućnosti isporučiti našu najinovativniju liniju televizora do sada', rekao je Jongsuk Chu, izvršni dopredsjednik Visual Display Business tvrtke Samsung Electronics. QLED 2019. televizori imaju Ultra Viewing Angle tehnologiju, koja restrukturira panele televizora tako da pozadinsko osvjetljenje prolazi kroz panel sa svjetlima ravnomjerno na zaslonu. S ovom tehnologijom, Samsung QLED 2019 televizori mogu pružiti oštre slike s dubljim crnim bojama i široki kut gledanja. Novi Samsung QLED 4K modeli sada su opremljeni i vlastitim Quantum procesorom koji omogućuje isporuku bilo kojeg izvornog sadržaja u različitim rezolucijama s poboljšanom svjetlinom, kvalitetom slike i zvukom optimiziranim za svaku scenu. Osim toga, svi Samsung QLED 2019. televizori će imati HDR10 +, premium format za obradu slika. HDR10+ čini svijetle prizore svjetlijim, a tamne prizore tamnijim, optimiziranjem kontrasta za svaku scenu tako da korisnici mogu uživati u detaljima bogatim detaljima.