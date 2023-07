PTSP uzrokovan infarktom: Razgovarali smo s doktoricom Ivanom Sopek Merkaš

'Svakako bih im preporučila da slijede svoje snove! Usprkos ranije navedenim velikim izazovima, konkretno doktora, ali i u svakoj struci, na kraju dana pomičemo svoje granice i izlazimo iz zone komfora, a dobiveni rezultati veliko su priznanje truda i rada kroz koji rastemo kao profesionalci, ali i kao osobe.

Medicina je posebna jer nauči nositi se s dobrim i lošim, rekla bih da je poziv, poglavito je izazovna za žene, važno je i trajanje školovanja; fakultet traje šest godina, specijalizacija pet godina, pa je vrijedno spomenuti i 'robovlasničke ugovore' koji produžuju trajanje 'duga' ustanovi za vrijeme provedeno na specijalizaciji, pa tako se produžuje i svakim porodiljnim dopustom unutar te specijalizacije. Puno je 'otegotnih'' okolnosti.

No spoznaja da možemo uistinu doprinijeti ljudima i svako hvala jedan je poseban dar. Izabrala bih ponovno isto jer sam veliki entuzijast i pokreće me i ispunjava želja da budem od pomoći ljudima, a u medicini i znanosti vezanoj uz to uistinu ispunjavam svoj puni kapacitet, stalno učim novo, napredujem i pomičem svoje granice'.