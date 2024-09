IT-jevci, u potrazi ste za novim poslom? Pogledajte koje tvrtke zapošljavaju

MOJO Rental Southeast Europe d.o.o., za pružanje logističke potpore različitim promotivnim aktivnostima, zapošljava novog Audio-video-light tehničara (m/ž). Nude ti redovita primanja, službeni mobitel, plaćene troškove mobilne mreže i kvalitetnu opremu za rad te priliku za profesionalni razvoj i napredovanje. Ako barataš AVL opremom, zanima te razglas, rasvjeta i video i imaš iskustvo rada na eventima, prijavi se najkasnije do 2. listopada.

Erste & Steiermärkische Bank d.d. zapošljava Business Developera (ž/m/d) koji će biti zadužen za suradnju s tehničkim timovima nudeći smjernice te komunikaciju s internim partnerima, identificirati njihove potrebe i predlagati optimalna rješenja. Ponuda uključuje rad u dinamičnom timu, osobnog mentora, ravnotežu privatnog i poslovnog života, božićnicu, uskrsnicu i regres. Ako si samostalna, sistematična i proaktivna osoba, pošalji svoju prijavu do 22. rujna.

Zlatni Bit d.o.o. tvrtka je koja se bavi projektiranjem, izvođenjem i implementiranjem informacijskih sustava te poslovnim savjetovanjem. Trenutno tragaju za Microsoft Dynamics 365 Business Central poslovnim konzultantom (m/ž) koji će biti odgovoran za poslove testiranja i implementacije aplikativnih rješenja za ERP i CRM poslovne sustave trgovačkih poduzeća. Nude ti stimulativna primanja i pozitivno radno okruženje. Ako si zainteresiran, prijavi se do 22. rujna.

Medical IT Solutions d.o.o. je tvrtka za informacijsku tehnologiju koja se specijalizirala za pružanje sveobuhvatnih IT usluga zdravstvenoj industriji diljem svijeta. Zapošljavaju na poziciji IT Support Engineer (m/ž), a opis posla podrazumijeva pružanje prve linije podrške na više prilagođenih aplikacija klijentima s engleskog govornog područja. Nude ti konkurentnu plaću i bonuse, ravnotežu između posla i privatnog života, fleksibilnost i hibridni način rada. Ako se želiš pridružiti timu, prijavi se do 21. rujna.

Klimaoprema d.o.o., razvija i proizvodi specijalne uređaje za HVAC sustave i čiste prostore, te zapošljava na poziciji Razvojna inženjerka / inženjer elektrotehnike. Bit ćeš odgovoran/na za definiranja proizvoda koji se trebaju razviti te sudjelovati pri izradi elektro sheme i birati komponente. Nude ti klizno rado vrijeme, naknadu za prijevoz i prehranu, božićnicu, uskrsnicu i regres, edukacije te timska druženja. Požuri i prijavi se do 29. rujna.