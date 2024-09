IT-jevci, tražite posao? Provjerili smo koje tvrtke zapošljavaju i što nude

BCC SERVICES d.o.o. za trgovinu i usluge među vodećim je IT integratorima u Hrvatskoj zahvaljujući svom profesionalnom i poslovno orijentiranom tržišnom pristupu. Zbog povećanja obujma posla u potrazi je za Senior Sistem inženjerom (m/ž) koji bi se pridružio odjelu IT u poslovima analize korisničkih zahtjeva i predlaganju optimalnih rješenja za rad sustava. Nude ti primanja u skladu s ostvarenim rezultatima, mogućnost napredovanja, edukacije i pozitivnu radnu atmosferu. Požuri i prijavi se do 25. rujna.

United Group d.o.o. vodeći je pružatelj telekomunikacijskih, medijskih usluga i novih eCommerce Marketplace platformi u Jugoistočnoj Europi. U potrazi su za novim članom na poziciji Junior Developer (m/ž) koji će biti orijentiran na programiranje i rad s različitim bazama podataka. Nude ti stimulativna primanja, mogućnost napredovanja i pozitivno radno okruženje. Ako želiš steći praktično iskustvo i razvijati se u domeni razvoja softwarea, prijavi se do 15. rujna.

Alma Career Croatia d.o.o., finska internacionalna grupacija koja se bavi tržištem rada i u tom segmentu je lider i na hrvatskom tržištu sa portalom MojPosao, zapošljava na poziciji Senior Backend Developer (m/ž). Bit ćeš zadužen/a za razvoj programske logike na serverskoj strani, API dizajn, suradnju s frontend developerima i vođenje brige o performansama aplikacije. Nude ti stimulativna primanja, bonuse, nagrade za radne rezultate, dodatno zdravstveno osiguranje te edukacije i tečajeve. Požuri i pošalji svoju prijavu najkasnije do 15. rujna.

M SAN Grupa najveći je distributer u regiji s fokusom na distribuciji računalnog hardvera, softvera i potrošačke elektronike. Trenutnu su u potrazi za Pripravnikom (m/ž) koji će sudjelovati u izgradnji odnosa sa partnerima i vendorima, prikupljanju informacija o njihovim zahtjevima te u nabavi proizvoda/komponenti. Njihova ponuda uključuje rad s mentorom, svakodnevno učenje, osiguran topli obrok te pozitivnu radnu atmosferu. Ako posjeduješ strast prema tehnologiji i serverima, javi im se do 15. rujna.

Diverto d.o.o., globalni lider u ICT rješenjima za udaljene lokacije i kritičnu infrastrukturu, zapošljava na poziciji Cybersecurity Presales Manager (m/ž). Opis posla uključuje suradnju s prodajnim i tehničkim timovima, razvoj i provođenje strategije prodaje kibernetičke sigurnosti za ciljane račune. Njihova ponuda uključuje rad u hibridnom načinu, stimulativna primanja, rad u međunarodnog tima stručnjaka i poticajno okruženje. Požuri i javi im se najkasnije do 13. rujna