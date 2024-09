IT-jevci, tražite posao? Provjerili smo koje tvrtke zapošljavaju i što nude

Knapp Hrvatska d.o.o. globalni je pružatelj inteligentnih automatizacijskih rješenja za unutarnju logistiku i proizvodnju na oko 60 lokacija širom svijeta. Trenutno tragaju za pojačanjem na poziciji: Software Commissioning Engineer (m/ž). Opis posla podrazumijeva rad s klijentima širom svijeta te instaliranje, konfiguraciju i testiranje softvera za automatizaciju skladišta na licu mjesta. Ponuda uključuje stimulativna primanja i pozitivno timsko okruženje. Ako si zainteresiran/a, prijavi se i pošalji englesku verziju svog životopisa do 19. rujna.

Končar - Digital d.o.o., kao IT tvrtka grupe KONČAR, zapošljava novog Suradnika za kibernetičku sigurnost (m/ž). Sudjelovat ćeš u zadacima monitoringa IT infrastrukturne organizacije u potrazi za sigurnosnim prijetnjama i incidentima te analizirati sigurnosna upozorenja sa SOC konzola. Nude ti stimulativna primanja, moderno okruženje s fokusom na digitalne usluge, rješenja i tehnologije. Ako si timski igrač sa željom za učenjem, pošalji im svoju prijavu do 9. rujna.

Erste & Steiermärkische Bank d.d. zapošljava Višeg stručnog suradnika u Službi strategije (ž/m/d) koji će biti zadužen za praćenje propisa i grupnih standarda vezanih za poslovanje banke u dijelu upravljanja kreditnim rizikom i sudjelovati u procesu implementacije promjena. Nude ti rad u dinamičnom timu, osobnog mentora, ravnotežu privatnog i poslovnog života, božićnicu, uskrsnicu i regres. Ako si samostalna, sistematična i proaktivna osoba, javi im se najkasnije do 9. rujna.

GENERALI OSIGURANJE dioničko društvo, jedno od vodećih osiguranja u svijetu, zapošljava na poziciji IKT Risk Manager (m/ž). Glavni zadaci uključuju organizaciju redovnih procjena IT rizika, pružanje podrške pri definiranju mjera za obradu rizika te periodičko praćenje provođenja mjera. Nude ti radni odnos na neodređeno vrijeme, klizno radno vrijeme, ravnotežu privatnog i poslovnog života, potporu za prehranu, božićnicu, uskrsnicu i regres. Požuri i prijavi se do 8. rujna.

TRIPLEJUMP d.o.o., poduzeće sa dugogodišnjim iskustvom u distribuciji i prodaji svjetski poznatih brendova radi proširenja poslovanja u potrazi je za Web shop koordinatorom (m/ž). Bit ćeš odgovoran/na za online trgovinu, pratiti kretanja na tržištu, koordinirati sve aktivnosti te pratiti i analizirati statističke podatke. Nude ti stalni radni odnos, stimulativna primanja te ugodno i pozitivno radno okruženje. Pošalji svoju prijavu najkasnije do 8. rujna.