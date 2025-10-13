IT-jevci, tražite posao? Izdvojili smo nekoliko oglasa, evo koje tvrtke zapošljavaju

Pontis Technology traži iskusnog Lead Erlang inženjera (m/ž) koji će dizajnirati i implementirati skalabilne, distribuirane mikroservise. Odgovornosti uključuju osiguranje visoke dostupnosti, otpornosti i performansi sustava te tehničko vodstvo tima i doprinos tehničkoj arhitekturi platforme. Benefiti uključuju fleksibilno radno vrijeme i mogućnost rada na daljinu, sistematske preglede i dodatno zdravstveno osiguranje, Multisport karticu, slobodan dan za rođendan, edukacijski budžet i tečajeve stranih jezika. Prijave su otvorene do 19. listopada.

Vertiv Croatia traži DSP/FPGA Embedded Firmware Engineera (m/ž) za razvoj softvera u stvarnom vremenu u C/C++ programskom jeziku. Uloga uključuje razvoj i održavanje softverskih rješenja, suradnju s hardverskim i test inženjerima, optimizaciju koda i kontrolu verzija. Vertiv nudi interne i eksterne edukacije, pokrivene troškove javnog prijevoza, UNIQA dodatno zdravstveno osiguranje, bonuse za blagdane i radne uspjehe, godišnji sistematski pregled, MultiSport karticu, roditeljski bonus, fleksibilno radno vrijeme te rad u međunarodnom i dinamičnom okruženju. Prijave su otvorene do 26. listopada.

Verox traži Java backend developera (m/ž) koji će raditi na razvoju i održavanju funkcionalnosti interne platforme ENGEON bazirane na Spring Boot, Elasticsearch i PostgreSQL tehnologijama. Odgovornosti uključuju pisanje kvalitetnog i dokumentiranog koda, razvoj testova, sudjelovanje u projektiranju novih funkcionalnosti, code review i razvoj novih aplikacija. Tvrtka nudi rad s iskusnim timom, edukacije i certifikate, konkurentnu plaću, bonuse za angažman, božićnicu za zaposlenika i poklone za djecu, te fleksibilno radno vrijeme i mogućnost rada na daljinu. Prijave su otvorene do 28. listopada.

Framos Technologies traži Technical Quality Manager (m/ž/d) koji će osigurati spremnost proizvoda za tržište, uključujući kvalitetu, dokumentaciju, certifikaciju i upravljanje konfiguracijom. Uloga uključuje podršku prijelazu iz prototipa u masovnu proizvodnju, suradnju s inženjerskim timovima, vođenje analiza rizika i rješavanja problema, auditiranje dobavljača te praćenje kvalitete proizvoda na terenu. Framos njeguje vrijednosti poput strasti za učenjem, inovacija, timskog duha, spremnosti na učenje iz pogrešaka i fokusiranosti na korisnika. Prijave su otvorene do 17. listopada.

Hrvatski Telekom zapošljava Tehničara za telekomunikacije (m/ž) i uključivanje korisnika na optičku infrastrukturu, održavanje telekom usluga i uređaja, rješavanje tehničkih problema te savjetovanje korisnika. HT nudi mentorsku podršku, digitalne edukacije, jasan plan razvoja, dodatne dane godišnjeg, slobodne dane za volontiranje i darivanje krvi, motivirajuću radnu atmosferu i financijske pogodnosti. Prijave su otvorene do 7. studenog.

