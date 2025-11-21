Meksikanka Fatima Bosch nova je Miss Universe. Naša Laura Gnjatović završila u Top 30

Meksikanka Fatima Bosch (25) okrunjena je za novu Miss Universe na završnici 74. izdanja izbora održanog na Tajlandu. Miss Tajlanda je prva pratilja, Miss Venezuele druga pratilja, Miss Filipina je završila na trećem, a Miss Obale Bjelokosti na četvrtom mjestu. Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović (23) natjecanje je završila među top 30

Uoči finala naša Laura Gnjatović imala je snažnu podršku kladionica i očekivalo se da bi mogla doseći i Top 10, no na kraju nije ušla u uži izbor 12 finalistica. No Laura je tijekom večeri ostavila snažan dojam, posebno u reviji kupaćih kostima, gdje je samouvjereno nastupila u tamnoplavoj kombinaciji. 'Bog zna da sam dala sve od sebe da predstavljam ove prekrasne boje svoje zemlje. Nemate pojma koliko sam zahvalna što imam sve vas iza sebe i kakva mi je čast bila to što su me prozivali i zvali 'Hrvatska' umjesto mojim imenom. Učinili ste ovo nezaboravnim. To smo mi. To mi radimo. Hrvatska', napisala je ranije Laura na Instagramu. Uz Hrvatsku, u Top 30 ušle su i predstavnice Indije, Kine, Dominikanske Republike, Brazila, Ruande, Obale Bjelokosti, Kolumbije, Nizozemske, Kube, Japana, Portorika, SAD-a, Meksika, Filipina, Zimbabvea, Kostarike, Malte, Čilea, Kanade, Venezuele, Palestine, Nikaragve, Francuske, Gvatemale i Paragvaja. Predstavnica Paragvaja izborila je mjesto kao pobjednica glasanja publike (People's Choice Award).

U uži izbor Top 12 prošle su predstavnice Čilea, Kolumbije, Kube, Guadalupea, Meksika, Portorika, Venezuele, Kine, Filipina, Tajlanda, Malte i Obale Bjelokosti. Među njima je bila samo jedna Europljanka - predstavnica Malte. Nakon revije večernjih haljina u Top 5 plasirale su se misice Tajlanda, Filipina, Venezuele, Meksika i Obale Bjelokosti. Laura Gnjatović, aktualna Miss Universe Hrvatske, 23-godišnja je Dubrovkinja koja studira sestrinstvo i govori engleski, talijanski i španjolski. Upravo je poznavanje jezika istaknula i tijekom natjecanja, dajući intervju na tečnom španjolskom, što joj je donijelo dodatne simpatije međunarodne publike. Pozornost je privukla i na predstavljanju nacionalnih kostima, u kreaciji Juraja Zigmana inspiriranoj plemenitom periskom, rijetkom jadranskom školjkom koja simbolizira važnost očuvanja mora i prirodne baštine.