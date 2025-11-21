Meksikanka Fatima Bosch nova je Miss Universe. Naša Laura Gnjatović završila u Top 30

Meksikanka Fatima Bosch (25) okrunjena je za novu Miss Universe na završnici 74. izdanja izbora održanog na Tajlandu. Miss Tajlanda je prva pratilja, Miss Venezuele druga pratilja, Miss Filipina je završila na trećem, a Miss Obale Bjelokosti na četvrtom mjestu. Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović (23) natjecanje je završila među top 30
Uoči finala naša Laura Gnjatović imala je snažnu podršku kladionica i očekivalo se da bi mogla doseći i Top 10, no na kraju nije ušla u uži izbor 12 finalistica. No Laura je tijekom večeri ostavila snažan dojam, posebno u reviji kupaćih kostima, gdje je samouvjereno nastupila u tamnoplavoj kombinaciji.
'Bog zna da sam dala sve od sebe da predstavljam ove prekrasne boje svoje zemlje. Nemate pojma koliko sam zahvalna što imam sve vas iza sebe i kakva mi je čast bila to što su me prozivali i zvali 'Hrvatska' umjesto mojim imenom. Učinili ste ovo nezaboravnim. To smo mi. To mi radimo. Hrvatska', napisala je ranije Laura na Instagramu.
Uz Hrvatsku, u Top 30 ušle su i predstavnice Indije, Kine, Dominikanske Republike, Brazila, Ruande, Obale Bjelokosti, Kolumbije, Nizozemske, Kube, Japana, Portorika, SAD-a, Meksika, Filipina, Zimbabvea, Kostarike, Malte, Čilea, Kanade, Venezuele, Palestine, Nikaragve, Francuske, Gvatemale i Paragvaja. Predstavnica Paragvaja izborila je mjesto kao pobjednica glasanja publike (People's Choice Award).
U uži izbor Top 12 prošle su predstavnice Čilea, Kolumbije, Kube, Guadalupea, Meksika, Portorika, Venezuele, Kine, Filipina, Tajlanda, Malte i Obale Bjelokosti. Među njima je bila samo jedna Europljanka - predstavnica Malte. Nakon revije večernjih haljina u Top 5 plasirale su se misice Tajlanda, Filipina, Venezuele, Meksika i Obale Bjelokosti.
Laura Gnjatović, aktualna Miss Universe Hrvatske, 23-godišnja je Dubrovkinja koja studira sestrinstvo i govori engleski, talijanski i španjolski. Upravo je poznavanje jezika istaknula i tijekom natjecanja, dajući intervju na tečnom španjolskom, što joj je donijelo dodatne simpatije međunarodne publike. Pozornost je privukla i na predstavljanju nacionalnih kostima, u kreaciji Juraja Zigmana inspiriranoj plemenitom periskom, rijetkom jadranskom školjkom koja simbolizira važnost očuvanja mora i prirodne baštine.
Uz studij i posao, Laura profesionalno igra odbojku, a sport joj je, rekla je ranije u intervjuima, važan dio života. Slobodne trenutke posvećuje prirodi, životinjama, kreativnim hobijima, plesu, fotografiji i stvaranju sadržaja za društvene mreže. Nedavno je objavila i zaruke s košarkašem Filipom Vujičićem, koji ju je zaprosio u Dubrovniku.
Drame na izboru za Miss Universe
Završilo je tako natjecanje obilježeno nizom sukoba, optužbi i otvorenih javnih obračuna kakvih ovaj izbor ljepote ne pamti.
Nova Miss Universe Fatima Bosch je već početkom studenoga napustila službeni događaj nakon što ju je glavni organizator javno izgrdio pred desecima natjecateljica, zaprijetio diskvalifikacijom i pritom poručio da će sankcionirati i sve koje stanu uz nju. Samo tjedan kasnije, dva su suca podnijela ostavke, a jedan od njih optužio je organizatore da namještaju natjecanje.
U finalu je drugo mjesto pripalo predstavnici Tajlanda, Praveenar Singh, također velikoj miljenici publike, dok su među prvih pet završile i kandidatkinje Venezuele, Filipina i Obale Bjelokosti.
Tajland je Miss Universe ugostio četvrti put, a ovogodišnji domaćin natjecanja bio je kontroverzni tajlandski medijski mogul Nawat Itsaragrasil, osnivač Miss Grand Internationala, poznatog po agresivnom nastupu na društvenim mrežama. On je ujedno i nositelj licence za organizaciju ovogodišnjeg izbora, dok samu organizaciju vodi meksički biznismen Raul Rocha.
Napetosti su se pojačale na prednatjecanju početkom mjeseca. Nakon što je Bosch odbila snimiti dodatne promotivne objave, Nawat ju je javno prozvao, pozvao osiguranje i zaprijetio diskvalifikacijom njoj i svima koji su je branili. Bosch je potom izašla iz prostora, a dio natjecateljica pridružio joj se u znak solidarnosti.
Miss Universe Organisation odmah je osudila Nawatovo ponašanje kao 'zlonamjerno', a Rocha mu je iz Mexica poručio da 'prestane'. Nakon toga je iz Meksika u Bangkok poslan tim međunarodnih izvršitelja kako bi preuzeo operativno vođenje natjecanja.
Tjedan dana kasnije, situacija se dodatno pogoršala. Libanonsko-francuski glazbenik Omar Harfouch, član žirija, objavio je ostavku na Instagramu tvrdeći da je 'neformalni žiri' unaprijed odabrao finaliste. Ubrzo je i bivši francuski nogometni reprezentativac Claude Makelele odustao od žiriranja 'zbog osobnih razloga'. Organizacija je sve optužbe o namještanju odbacila.
A tu je i još jedan incident: Miss Jamajke pala je tijekom večeri svečanih haljina i iznesena je na nosilima. Trenutačno se oporavlja u bolnici.