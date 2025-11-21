Za njima vlada pomama: Vraćaju se kultne torbe iz nultih godina, danas su popularnije no ikada

Retro klasici ponovno osvajaju modni svijet. Tri torbe koje su prije gotovo dva desetljeća bile simbol stila vraćaju se na velika vrata kao najpoželjniji modni dodatak sezone pred nama

Luksuzne torbe koje ove sezone predvode trendove nisu novi dizajnerski hitovi, već legendarni modeli koji su na modnoj sceni blistali desetljećima ranije. Njihov povratak još jednom potvrđuje staro pravilo da se u modi sve vraća, ali i pokazuje sklonost industrije da se osloni na provjerene formule uspjeha umjesto da riskira novim idejama. Teorija o dvadesetogodišnjim ciklusima ponovno se potvrđuje: torbe koje ćemo ove hladne sezone najviše viđati već su bile predmeti želja.

Tri modela predvode povratak retro luksuza – torba Paddington brenda Chloé, Balenciagina Le City i Phantom s potpisom Celine. Sva tri obilježila su pojedinu modnu eru, definirala stil generacija i učinila pojam it-bag dijelom povijesti. Danas ponovno osvajaju tržište, ovaj put zahvaljujući rastu popularnosti luksuznih rabljenih torbi.

Ovo je pet ključnih modnih komada za hladnije razdoblje Izvor: Profimedia / Autor: Montaža: Neven Bučević

Chloé Paddington: Povratak boho klasika Torba Paddington, koju je 2005. godine osmislila Phoebe Philo za Chloé, postala je simbol ere boho chica. Mekana silueta, bogato obrađeni kožni detalji i prepoznatljiv metalni lokot brzo su je učinili prepoznatljivim zaštitnim znakom brenda. Povratkom boho estetike pod novim kreativnim vodstvom Chemene Kamali, torba se ponovno pojavila na modnim pistama, zadržavši svoj prepoznatljiv karakter uz tek poneku suvremenu prilagodbu. Njezin povratak odmah se odrazio i na tržištu rabljenih modnih dodataka. Na platformi Vinted pretrage pojma 'Chloé Paddington' tijekom ovog ljeta porasle su pet puta, a na Vestiaire Collectiveu zabilježen je rast interesa od više od 60 posto u odnosu na prethodni mjesec. Prodaja tog modela povećala se za čak 40 posto između siječnja i kolovoza, čime je Paddington ponovno postao jedan od najtraženijih vintage modela.

Balenciaga Le City: Rock klasik koji ne izlazi iz mode Još jedan bezvremenski model, Le City brenda Balenciaga, lansiran je 2001. godine u viziji Nicolasa Ghesquièrea. Njegova ideja bila je suprotstaviti se tada prevladavajućem poimanju luksuza te stvoriti lagan, mekan i nepretenciozan model. Uspjeh je došao gotovo trenutno, posebno nakon što je torbu počela nositi Kate Moss, pretvorivši je u svoj svakodnevni stilski potpis. Više od dva desetljeća kasnije Bella Hadid i druge modne ikone ponovno su je vratile u fokus, potvrđujući da spoj buntovnosti i praktičnosti i dalje nepogrešivo djeluje. Statistike to jasno dokazuju: u kolovozu 2024. Vinted je zabilježio rast pretraga pojma 'Balenciaga City' od 358 posto u odnosu na lani, a podaci Vestiaire Collectivea pokazali su rast prodaje od gotovo 15 posto ove godine.

Celine Phantom: Iznenađujući povratak u indie sleaze duhu Torba Phantom brenda Céline pojavila se 2010. godine te brzo postala omiljena među modnim urednicama i prvim influencericama. Prepoznatljiva silueta s bočnim 'krilima' i patentnim zatvaračem u obliku osmijeha činila ju je idealnim dodatkom prve ere Instagrama, a nosile su je brojne zvijezde, od Kim Kardashian do Rihanne. U novoj eri brenda, pod kreativnim vodstvom Michaela Ridera, model se vraća u nešto mekšem i uravnoteženijem obliku, s još izraženijom 'osmijeh' linijom. Potražnja je ponovno eksplodirala: na platformama Vinted i Vestiaire Collective zabilježen je rast pretraga od više od 260 posto tijekom ljeta.

Rabljeni luksuz kao pametan modni izbor Platforme poput Vinteda, Vestiaire Collectivea i The RealReala postale su prava riznica luksuznih modnih komada u vintage izdanju. Upravo ondje modne stručnjakinje unaprijed prepoznaju komade koji će uskoro postati traženi i kupuju ih prije rasta cijene, baš kao što se to dogodilo s modelom Saddle brenda Dior. Kupnja vintage luksuza više nije samo održiva opcija, nego i najpovoljniji način da se dođe do torbe sezone. Dok nove verzije ovih modela koštaju više od 2000 eura, rabljene se mogu pronaći za manje od 1000 eura. Iz Vestiaire Collectivea poručuju da su torbe, odmah nakon odjeće, najtraženiji artikli na platformi. Savjetuju i da se prilikom kupnje obrati pozornost na detalje: tipografiju logotipa, oblik metalnih dijelova i način šivanja, jer upravo te nijanse otkrivaju autentičnost predmeta. Budući da iskustvo pokazuje da kopije najčešće odaju sitna odstupanja, platforma nudi i fizičke provjere autentičnosti skupljih artikala.

Sve se vraća, ali što je s novim modelima? Ovaj fenomen nameće i šire pitanje: što znači kada su današnji it modeli zapravo oni otprije dvadeset godina? Modna industrija već se duže vrijeme kreće u krugu reinterpretacija, ne samo inspiriranih prošlošću, nego često i doslovno ponovljenih. Stari modeli nose sa sobom nostalgiju, prepoznatljivost i već izgrađenu emocionalnu povezanost – sve ono što novi dizajn mora dugo graditi. Za brendove to znači manji rizik i brži povrat ulaganja.