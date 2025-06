Istraživači testirali vještine iz kamenog doba protiv jedne od najopasnijih morskih struja

Arheolozi procjenjuju da su prvi ljudi na otoke Ryukyu, smještene uz jugozapadnu obalu Japana, stigli prije 35.000 do 27.500 godina. No, kako su ti rani ljudi uspjeli preploviti jedan od najsnažnijih morskih struja na planetu, Kuroshio, ostaje misterij. Kako bi pokušali pronaći odgovor, tim japanskih znanstvenika odlučio je vlastitim snagama rekreirati to paleolitsko putovanje.

Koristeći replike alata dostupnih na japanskom arhipelagu u gornjem paleolitiku (prije otprilike 50.000 do 10.000 godina), istraživači su izgradili izdubljeni drveni kanu i prešli 110 kilometara širok morski tjesnac između Tajvana i otoka Yonaguni. Putovanje je trajalo oko 45 sati, a kanu je uspješno svladao morsku struju Kuroshio, što potvrđuje da su doseljenici iz tadašnjeg Tajvana mogli stići do ovih japanskih otoka.

'Naš kanu dug 7,5 metara, izrađen pomoću kamenih sjekira s brušenim rubovima, bio je dovoljno brz i izdržljiv za prijelaz ovog tjesnaca,' pišu znanstvenici u radu objavljenom u časopisu Science Advances. 'Ovo potvrđuje rani razvoj funkcionalnih plovila poput izdubljenih kanua, ali i pokazuje da je takvo putovanje bilo moguće samo za iskusne veslače s naprednim vještinama navigacije.'