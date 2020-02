Isprogramirajte vaš poslovni put: ovaj tjedan nude se ovi dobri poslovi u IT industriji

Donosimo vam izbor novih poslova u suradnji s portalom MojPosao

Ekobit, uspješna tvrtka za razvoj softvera i Devops koja većinu prihoda ostvaruje izvozom (najviše u Njemačku, Švicarsku i Belgiju), zapošljava .NET/C++ developera (m/ž) koji će se pridružiti malom timu programera na projektu razvijanja proizvoda koji uključuje implementaciju HVAC rješenja. Novom kolegi zauzvrat nude plaću po principu 'život nije fer, ali naša primanja jesu', fleksibilno radno vrijeme i mogućnost rada od kuće, 30 dana godišnjeg odmah i za sve te priliku za stručno usavršavanje putem raznih edukacije. Što čekaš? Prijavi se na oglas do 28. veljače.

Osnovani su 2013. godine, a u svega 7 godina prešli su velik put od početna dva zaposlenika do sadašnjih 3 tisuće radnika koji svakodnevno stvaraju proizvode za više od 20 milijuna kupaca diljem svijeta. Oni su FOREO, inovativan brand za ljepotu i wellness, i trenutno zapošljavaju kreativnog i profesionalnog Senior Backedn Developera (m/ž) koji će dati snažan doprinos razvoju tvrtkine API infrastrukture. Njihova ponuda uključuje: plaću u rasponu od 15.000 do 20.000 kuna, ravnotežu između privatnog i profesionalnog dijela života i rad s vrhunskom tehnologijom. Oglas ostaje aktivan do 29. veljače.