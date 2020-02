U Silicijskoj dolini na brdu iznad Zagreba spremaju se za svemirski program: Stvaraju senzore, diode, baterije i umjetne nosove...

Senzori za plin, sferni optički mikrorezonatori za senzoriku i lasere, IR fotodiode, litij-ionske baterije, LED diode iz čiste sobe... Sve to, a i još ponešto, proučava se i stvara u Laboratoriju za molekulsku fiziku i sinteze novih materijala pri Institutu Ruđer Bošković

Poput samog instituta, i ovaj je laboratorij član Adriatic Aerospace Associationa , hrvatske udruge koja namjerava poslati Hrvatsku u svemir. No izrada vlastitog satelita samo je jedan od njihovih ciljeva. Oni žele objediniti svu hrvatsku pamet i uz državnu podršku aktivno se uključiti u projekte istraživanja svemira, ali i Zemlje.

'Silicij kao silicij, uvijek iznenadi nekim svojim svojstvima. Taman kad se pomisli da je sve poznato o njemu, otkrije se nešto novo', tumači Ivanda. U ovom slučaju, kad se silicij strukturira na nanometarskoj skali, on pokazuje neka sasvim nova svojstva.

Laboratorij se intenzivno bavi istraživanjima i primjenom vrlo osjetljive optičke metode za detekciju molekula u tekućinama, površinski pojačanim Ramanovim raspršenjem (SERS). Metodu su razvili do stupnja detekcije 10exp(-13) molarnih otopina.

Eto, naprimjer, za razliku od makroskopskog silicija, nanočestice silicija mogu emitirati jako svjetlo kad se obasjaju laserom. Postoje ideje da se od silicija napravi laser ili dioda, ali to je još u eksperimentalnoj fazi. U suradnji s profesorom Niyazijem Sariciftcijem s Instituta za organske solarne ćelije u Linzu, ekipa s Ruđera pozabavila se pak fotodetektorom na bazi silicija koji vidi i vidljivu i infracrvenu svjetlost. Istraživali su i što se događa kad se silicij napravi u obliku nanožica.

'To je naš cilj u sljedećih godinu, godinu i pol - osnovati tvrtku koja bi izrađivala i zarađivala na komori za senzore, SERS podlogama i koloidima, Ramanovom spektrometru s novim svojstvima...', nabraja Ivanda što bi sve mogla raditi tvrtka u kojoj bi se mogli zaposliti mladi inženjeri te koja bi surađivala sa stručnjacima s Ruđera. Pravila su jasna i već bezbroj puta prokušana u Sjedinjenim Državama.

U garaži Instituta skoru instalaciju već neko vrijeme čeka masivni, dvije tone težak uređaj pomoću kojeg se izrađuju LED diode. U Kini postoje tisuće takvih uređaja i njima se izrađuje većina ledica na svijetu. Trenutno se rade na safirnoj podlozi, no premda je ta tehnologija već dosta usavršena, još uvijek ima dosta prostora za napredak.

'Uređaj stoji u garaži i čeka da napravimo čistu sobu. U suradnji s ruskim parterima želimo razviti LED diodu na novoj, silicijskoj podlozi, desetak puta jeftinijoj od safirne', otkriva Ivanda. Znanstvenici iz Sankt Peterburga uspjeli su napraviti LED diodu na siliciju; one svijetle već četiri-pet mjeseci i postoje dobre indicije da će dostići život sadašnjih LED dioda. 'U suradnji s nama sad na našem uređaju žele izraditi novi tip ledica. Riječ je o projektu vrijednom stotine tisuća eura.'

Znanstvenici s Ruđera dugo su namjeravali kupiti takav uređaj, no sve bi ostalo na željama zbog njegove velike cijene: osnovni uređaj tvrtke Vaxis košta 1,7 milijuna eura, a to je iznos koji si Institut nije mogao priuštiti, unatoč tome što su proglašeni centrom izvrsnosti. No prilika se ukazala kad je Ivandin doktorand otišao na usavršavanje u Švedsku. Ubrzo se otkrilo da na tamošnjem institutu postoji 'čista soba' u kojoj 'besposlen' stoji MOCVD uređaj, a o kojem maštaju na Ruđeru. Uz želju za suradnju s hrvatskim laboratorijem na novim LED diodama, Šveđani su ga ustupili za simboličnih 50 tisuća eura.