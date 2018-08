Isprobali smo poboljšanu i nadograđenu Nokiju 5.1 - prvi adut je ekran

Dobili smo priliku isprobati 'usavršenu' verziju HMD-ove Nokije 5 te saznati donosi li ovaj nadograđeni smartfon značajke koje ga čini vrijednim kupnje

Prvi adut: ekran

Kao prvo, uređaj izgleda stvarno lijepo. Sivo plava verzija koju sam dobio na testiranje odlikuje se već poznatom malom težinom, no pravo zadovoljstvo pruža metalik finiš koji uređaju daje dodatni dašak elegancije (sve dok ga ne uhvatite neopranim rukama, no to je već druga priča).