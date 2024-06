Isprobali smo mobitel za 'starije': Klasična 'školjka' s nekoliko zanimljivih mogućnosti

SOS tipka podržava pozive na do pet unaprijed unesenih brojeva, pri čemu će svaki broj nazivati do tri puta ako se netko ne javi na prethodni. Također će poslati SMS s unaprijed upisanim tekstom na sve te brojeve.

Po sredini gornjeg ruba je izrez za kameru s 1,3 megapiksela u obliku naglavce okrenute kapljice vode, a ispod njega poveća je i ponešto ulegnuta tipka za SOS pozive. S desne strane nalazi se rešetka za zvučnik i on se pokazao pristojno glasnim.

U sredini donjeg brida je utor za USB-C, a odmah do njega 3,5-milimetarski audio ulaz za slušalice. Potonji bi mogao biti koristan jer Senior Flip Max dolazi ne samo s ugrađenim FM radijem, već i s utorom za memorijsku karticu kapaciteta do 32 gigabajta, pa je na njega moguće pohraniti nešto glazbe ili audioknjiga. Na lijevoj strani naći ćete i alkicu za vezicu.

Kućište je plastično, pa preporučujem oprez pri korištenju jer se ne čini izvjesnim da će ostati u jednom komadu ako ga ispustite više od jednom ili dva puta. No zato je vrlo lagan, kako pri korištenju, tako i dok ga nosite u džepu, ruksaku, torbi… Poput drugih preklopnih uređaja, prilično je kompaktan. Kad je sklopljen, bez problema stane na dlan.

Poklopac također ima izrez pomoću kojeg ga možete podići kako biste došli do zamjenjive baterije kapaciteta 800 mAh te utora za već spomenutu memorijsku karticu i dva utora za kartice SIM (mini i mikro). Otvaranje poklopca i postavljanje baterije razmjerno su jednostavni, ali postavljanje kartica traži nešto vještine i strpljenja, pa se pripremite na to.

Zaslon je u boji, dijagonale 2,8 inča (7,1 centimetar) i razlučivosti 240 puta 320 piksela. Nije osjetljiv na dodir. Prikaz boja je prilično blijed, a odsjaj pod izravnim svjetlom je zamjetan. Kontrast i oštrina su zadovoljavajući, kao i svjetlina, a brojke i slova su daleko veći nego što smo navikli na pametnim telefonima.

Ovo zadnje vrijedi i za gumirane tipke na tipkovnici. Uz klasične brojke i set za navigaciju, tu su zasebne tipke za prihvat i prekid poziva (potonja ujedno služi za gašenje mobitela), tipka za otvaranje poruka i one za regulaciju reprodukcije audiosadržaja.

Postolje za punjenje također je plastično i vrlo lagano. Ne bih ga stavljao na mjesta s kojih lako može završiti na podu, no praktično je u situacijama kad želite negdje 'parkirati' mobitel kako biste uvijek znali gdje ćete ga naći.

Baterija (ni)je dugotrajna

Intelkom se hvali time da je Senior Flip Max opremljen dugotrajnom baterijom. To je dosta nategnuta tvrdnja, čini mi se. Naime pitanje je što smatrate dugotrajnim.

Naravno, trajanje baterije ovisit će u velikoj mjeri o načinu korištenja uređaja. Meni je, konkretno, puna baterija potrajala četiri do pet dana, uz pozive, SMS-ove, povremeno slušanje radija i korištenje baterijske svjetiljke.

Je li to više od većine pametnih telefona? Nedvojbeno jest. Jesam li očekivao koji dan ili dva više, s obzirom na to da je riječ o razmjerno nezahtjevnom uređaju? Jesam. Je li to veliki problem? Nije. Zahvaljujući postolju jednostavno ga je nadopunjavati, a zamjenjiva baterija znači da možete nabaviti rezervnu kako biste je ponijeli na, recimo, putovanje.

Računajte na do četiri sata za punjenje od nule do sto posto s originalnim punjačem. Nisam primijetio bitnu razliku u brzini punjenja između korištenja postolja i izravnog punjenja.